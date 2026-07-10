Τραμπ: «Αν μου συμβεί κάτι, βομβαρδίστε το Ιράν σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι έχει αφήσει συγκεκριμένες οδηγίες στους συνεργάτες του για μια ευρείας κλίμακας στρατιωτική απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών, σε περίπτωση που το Ιράν προχωρήσει σε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι βρίσκεται εδώ και χρόνια στο στόχαστρο της Τεχεράνης και τόνισε πως, αν του συμβεί κάτι, η αμερικανική αντίδραση θα πρέπει να είναι πρωτοφανής.

«Να τους βομβαρδίσουν σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί»

«Είμαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα με την οποία ζούμε», δήλωσε ο Τραμπ.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στη New York Post, έχει δώσει σαφείς οδηγίες για το ενδεχόμενο μιας επίθεσης εναντίον του.

«Το μόνο που έχω κάνει είναι να αφήσω οδηγίες: εάν μου συμβεί οτιδήποτε, να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ήρθαν μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο το Ισραήλ είχε διαβιβάσει στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφορίες που φέρεται να έδειχναν ότι το Ιράν εξέταζε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ.

Ερωτηθείς για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε το ενδεχόμενο να πρόκειται για νέα απειλή.

«Όχι, όχι. Το Ισραήλ δεν ανακάλυψε κάτι νέο. Όχι», δήλωσε.

«Είμαι ο υπ’ αριθμόν ένα στόχος του Ιράν»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η απειλή από την Τεχεράνη υπάρχει εδώ και χρόνια.

«Είμαι ο υπ’ αριθμόν ένα στόχος στη λίστα θανάτου του Ιράν εδώ και πολύ καιρό. Έτσι είναι η ζωή», ανέφερε, προσθέτοντας με χιουμοριστική διάθεση: «Ελπίζω να σας λείψω».

The Islamic Republic of Iran has asked us to continue “talks.” We have agreed to do so, but the United States has stated to them, in no uncertain terms, that the Cease Fire is OVER! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP



( TS: Jul 10 2026, 10:32… pic.twitter.com/QTF3INJlCI — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 10, 2026

Η υπόθεση Σουλεϊμανί και οι απειλές αντιποίνων

Οι απειλές εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την αμερικανική επιχείρηση του Ιανουαρίου του 2020 στη Βαγδάτη, κατά την οποία σκοτώθηκε ο Ιρανός στρατηγός Κασέμ Σολεϊμανί.

Ο Σολεϊμανί ήταν επικεφαλής της δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης και ο θάνατός του προκάλεσε επανειλημμένες δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων περί εκδίκησης.

Ο Τραμπ είχε προχωρήσει και στο παρελθόν σε αντίστοιχες προειδοποιήσεις, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει καταστροφικές συνέπειες σε περίπτωση που οργανώσει επιτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του.