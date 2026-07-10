WSJ: Μήνυμα Ισραήλ προς ΗΠΑ - «Το Ιράν σχεδιάζει να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ»

Νέες πληροφορίες για ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να διαβίβασε το Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του σχεδίου, ούτε έχει αποσαφηνιστεί πότε ακριβώς οι πληροφορίες παραδόθηκαν στην αμερικανική πλευρά. Το θέμα έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης ανάμεσα σε Ουάσιγκτον, Τεχεράνη και Τελ Αβίβ, με τις σχέσεις να παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες.

Το δημοσίευμα της Wall Street Journal

Το Ιράν έχει επανειλημμένα εκτοξεύσει δημόσιες απειλές κατά του Τραμπ από το 2020 και μετά, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην εξόντωση του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, διοικητή της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης. Το κλίμα αυτό αναζωπυρώθηκε και στις πρόσφατες τελετές πένθους για τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπου ακούστηκαν συνθήματα εκδίκησης κατά του Αμερικανού προέδρου.

Τραμπ: «Είμαι σε κάθε λίστα»

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε αυτή την εβδομάδα στις απειλές που, όπως είπε, δέχεται, δηλώνοντας πως βρίσκεται «σε κάθε λίστα» των αντιπάλων του και ότι μέχρι στιγμής έχει σταθεί τυχερός. Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ η συζήτηση γύρω από την προσωπική του ασφάλεια επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς ο Τραμπ έχει υπάρξει στο παρελθόν στόχος επιθέσεων, ενώ οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας παρακολουθούν στενά κάθε πληροφορία που σχετίζεται με πιθανές ξένες απειλές. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη δημόσια επιβεβαίωση από την Ουάσιγκτον ή την Τεχεράνη για τις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση συνδέεται και με το ευρύτερο γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Reuters, η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, με νέες επιθέσεις, ρητορική αντιποίνων και ανοιχτά μέτωπα να διατηρούν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης.