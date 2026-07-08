«Κύμα» αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν - Νέα προειδοποίηση Τραμπ για ισχυρά χτυπήματα

Iρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν εκρήξεις σε αρκετές τοποθεσίες λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με περαιτέρω στρατιωτική δράση στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Αυτό γίνεται ως αντίποινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα!» έγραψε στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ λίγες μόνον ώρες έπειτα από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όπου είχε προειδοποιήσει το Ιράν με νέα χτυπήματα.

Τα τελευταία πλήγματα έγιναν γνωστά καθώς το ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο Κοναράκ και το Σιρίκ. Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν IRIB ανέφερε ότι ακούστηκαν οκτώ εκρήξεις στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν τα συστήματα αεράμυνας.

🚨 JUST IN: President Trump’s bombing round against Iran tonight is reportedly set to be LARGER than last night



He is the FIND OUT President, why can’t the Iranians understand that?



Keep pushing until they are forced into compliance, POTUS! 🇺🇸 pic.twitter.com/McJ92MMCB1 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 8, 2026

Η ιρανική εφημερίδα Nournews, επικαλούμενη στρατιωτική πηγή, ανέφερε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα μια «μαζική» επίθεση σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. Το ιρανικό πρακτορείο IRNA αναφέρει διακοπές ρεύματος στην Τσαμπαχάρ μετά από αναφορές για εκρήξεις στην περιοχή.

H Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δημοσιεύοντας (στο X) τα εξής: «Κατόπιν εντολής του Αρχηγού, οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ άρχισαν να διεξάγουν πρόσθετα πλήγματα εναντίον του Ιράν για να υποβαθμίσουν περαιτέρω την ικανότητά τους να απειλούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενά του Ορμούζ.

🚨BREAKING:



Heavy U.S. strikes on Iran.



The Islamic terror regime is getting hammered. pic.twitter.com/6BXiukCkaC — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) July 8, 2026

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για την πρόσφατη αδικαιολόγητη επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας και των πολιτικών πληρωμάτων που πλοηγούνται ελεύθερα σε μια ζωτική διεθνή πλωτή οδό».

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει νέο γύρο επιθέσεων μετά την επίθεση του Ιράν σε πλοία στο Στενό του Ορμούζ μια ημέρα νωρίτερα.



Οι νέες επιθέσεις ήρθαν ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν είχε «τελειώσει».