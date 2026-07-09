Ιράν: Στη Μασχάντ η τελευταία πράξη για τον Αλί Χαμενεΐ – Εκατομμύρια πιστοί στην κηδεία του

Η Μασχάντ, η γενέτειρα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , αποτελεί σήμερα το επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, καθώς εκεί πραγματοποιείται η ταφή του επί δεκαετίες ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η σορός του μεταφέρθηκε αεροπορικώς από το Ιράκ, όπου είχαν προηγηθεί τελετές στις ιερές πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα, ολοκληρώνοντας μια εξαήμερη πορεία λαϊκού προσκυνήματος που πέρασε επίσης από την Τεχεράνη και την Κομ.

Εικόνες που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν το αεροσκάφος να προσγειώνεται στη Μασχάντ, συνοδευόμενο από μαχητικά αεροσκάφη, ενώ πλήθος κόσμου είχε ήδη συγκεντρωθεί τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στους δρόμους που οδηγούν στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά.

📹 پنجره‌ متفاوتی به لحظات اولیه استقبال مردم عزادار حاضر در فرودگاه مشهد از پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان#انتقام_خون_امام_شهید



pic.twitter.com/dJ0i2FJZ4A — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) July 9, 2026

Η ταφή στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά

Η ταφή του Αλί Χαμενεΐ αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο μαυσωλείο του Ιμάμη Ρεζά, τον σημαντικότερο τόπο προσκυνήματος των σιιτών στο Ιράν και έναν από τους ιερότερους χώρους του ισλαμικού κόσμου.

Η τελετή μετατέθηκε για αργότερα μέσα στην ημέρα, καθώς η μεταφορά της σορού από το Ιράκ καθυστέρησε λόγω της μεγάλης συμμετοχής πιστών στις εκδηλώσεις που προηγήθηκαν.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν στην αποχαιρετιστήρια πομπή, με τον κυβερνήτη της Μασχάντ να εκτιμά ότι οι παρευρισκόμενοι θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 15 εκατομμύρια. Ο συγκεκριμένος αριθμός, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Συνθήματα και κλίμα έντασης

Καθ' όλη τη διάρκεια της αναμονής για την έναρξη της κηδείας,χιλιάδες πιστοί παρέμειναν στους δρόμους της πόλης κρατώντας ιρανικές σημαίες, πορτρέτα του Χαμενεΐ και θρησκευτικά λάβαρα.

Παράλληλα, σε αρκετά σημεία ακούστηκαν συνθήματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ σε πανό που είχαν αναρτηθεί στην πόλη διατυπώνονταν απειλές και εκκλήσεις για εκδίκηση μετά τη δολοφονία του Ιρανού ηγέτη.

Το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, καθώς η κηδεία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι εκατέρωθεν επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή, παρά τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός.

Ο θάνατος που άλλαξε το πολιτικό σκηνικό

Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, κατά την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, όταν αεροπορική επιδρομή έπληξε το συγκρότημα όπου διέμενε και ασκούσε τα καθήκοντά του στην Τεχεράνη.

Στην ίδια επίθεση έχασαν τη ζωή τους και μέλη της οικογένειάς του, των οποίων οι σοροί μεταφέρθηκαν επίσης στη Μασχάντ για την τελετή ταφής.

Ο θάνατός του σηματοδότησε το τέλος μιας ηγεσίας σχεδόν 37 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αίσθηση εξακολουθεί να προκαλεί η απουσία του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, από όλες τις δημόσιες τελετές που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Ο διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές τραυματίστηκε κατά την ίδια επίθεση, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τότε που ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα. Μέχρι στιγμής έχει επικοινωνήσει μόνο μέσω γραπτών ανακοινώσεων, ενώ πληροφορίες από την Τεχεράνη αναφέρουν ότι εξακολουθεί να αναρρώνει υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς παραμένει υπαρκτός ο φόβος νέων επιθέσεων