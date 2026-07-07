Είναι η κηδεία του Χαμενεΐ η πιο μαζική στον κόσμο εδώ και δεκαετίες; «Αγγίζει» το ρεκόρ του 1969

Ιστορικές διαστάσεις λαμβάνει η κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η οποία φαίνεται να εξελίσσεται σε μία από τις μαζικότερες κηδείες που έχουν πραγματοποιηθεί σε όλο τον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες.

Δέος προκάλεσαν οι εικόνες από την λαοθάλασσα στην Τεχεράνη χθες Δευτέρα 6 Ιουλίου, ενώ τελέστηκε η μαζική πομπή με το φέρετρο του πρώην ηγέτη της χώρας, που βρήκε τον θάνατο σε κοινή αμερικανοϊσραηλινή αεροπορική επιδρομή στην ιρανική πρωτεύουσα στις 28 Φεβρουαρίου -ενέργεια που σηματοδότησε την έναρξη μιας μεγάλης πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

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Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος «πλημμύρισε» τους δρόμους συνοδεύοντας το φέρετρο με τη σορό του Χαμενεΐ σε διαδρομή 10 χιλιομέτρων, από την πλατεία Ιμάμ Χοσεΐν έως την πλατεία Αζαντί.

Χθες το βράδυ η σορός του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν μεταφέρθηκε στην ιερή πόλη Κομ, ακολουθώντας τη συνέχεια σε μια πολυήμερη διαδρομή απόδοσης τιμών στη χώρα και το γειτονικό Ιράκ που αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου.

«Θάνατος στην Αμερική» φώναζε το πλήθος

Η σημερινή εικόνα στην ιερή πόλη Κομ, νότια της Τεχεράνης, είναι πανομοιότυπη. Εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανών πολιτών έχουν ξεχυθεί στους δρόμους της 7ης μεγαλύτερης πόλης του Ιράν.

Η σορός του Χαμενεΐ εκτίθεται, σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου, σε λαϊκό προσκύνημα στο τζαμί Τζαμκαράν της Κομ, πόλης που φιλοξενεί τις ιερατικές σχολές με τη μεγαλύτερη επιρροή στο σιιτικό ισλάμ καθώς και πολλά ιερά.

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Σε αεροφωτογραφίες, που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, εικονίζονται οι δρόμοι αυτής της πόλης του περίπου 1,5 εκατομμυρίου κατοίκων να είναι κατάμεστοι.

Στη διάρκεια της προσευχής, επικεφαλής της οποίας ήταν ο 93χρονος Αγιατολάχ Αμπντολάχ Ζαβαντί-Αμολί, ιερωμένος με επιρροή μεταξύ των συντηρητικών σιιτών, πολυάριθμο πλήθος φώναζε εν χορώ «Θάνατος στην Αμερική!», σύνθημα που ακούγεται τακτικά στις επίσημες συγκεντρώσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

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Σε άλλες εικόνες φαίνονται πιστοί, μεταξύ των οποίων ιερωμένοι που φορούν τουρμπάνι, να προσεύχονται πάνω από το φέρετρο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ και αυτά των οικείων του που σκοτώθηκαν μαζί του, μεταξύ των οποίων μια εγγονή του, ηλικίας 14 μηνών, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η νεκρώσιμη πομπή πρόκειται να φτάσει σήμερα στο γειτονικό Ιράκ, το οποίο έχει σημαντική σιιτική κοινότητα. Εκεί πρόκειται να περάσει από τα μεγάλα σιιτικά προσκυνήματα: πρώτα στην πόλη Νατζάφ, στο ιερό του Ιμάμη Αλί, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθεί με ελικόπτερο στην Καρμπάλα, στο ιερό του Ιμάμη Χοσεΐν, προτού επιστρέψει στο Ιράν.

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Η ταφή του ανθρώπου που ηγήθηκε του πεπρωμένου του Ιράν για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, μέχρι το θάνατό του σε ηλικία 86 ετών, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου στην ιερή πόλη Μασχάντ στο βορειοανατολικό Ιράν, γενέτειρας του Χαμενεΐ.

Ιστορικό ρεκόρ μαζικότητας

Οι παράγοντες που οδηγούν στην εντυπωσιακά μαζική συμμετοχή στην κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι αντικείμενο συζήτησης των μελετητών της Μέσης Ανατολής και της κατάστασης στο Ιράν.

Στην ίδια χώρα, έξι μήνες πριν, ξέσπασαν τεράστιες και αιματητηρές διαδηλώσεις εναντίον της εξουσίας της χώρας, με κεντρική αφορμή το υψηλό κόστος διαβίωσης και την οικονομική δυσπραγία.

Ωστόσο, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του κόσμου τις τελευταίες ημέρες είναι αδιάψευστος μάρτυρας ενός γεγονότος απίστευτης μαζικότητας. Η κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν έχει γίνει θέμα σχολιασμού στα social media σε όλο τον πλανήτη, για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και για όσα συμβολίζει.

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Η κηδεία του Χαμενεΐ αποτελεί μία από τις πιο λαϊκές συναθροίσεις σε κηδείες που έχουν καταγραφεί σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες. Οι ιρανικές Αρχές και διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως ο Guardian και οι Financial Times, αναφέρουν ότι οι συμμετέχοντες στις τελετές απόδοσης τιμών υπολογίζονται μεταξύ 12 και 15 εκατομμυρίων ανθρώπων, ενώ κάποιες κυβερνητικές προβλέψεις έκαναν λόγο ακόμη και για περισσότερους.

Unprecedented presence of people at the funeral procession of the #Martyred_Leader. #Tehran pic.twitter.com/6mh2nbDnik — Tehran Times (@TehranTimes79) July 6, 2026

Με βάση αυτά τα στοιχεία, η κηδεία του Χαμενεΐ ενδεχομένως να ξεπεράσει σε συμμετοχή στην κηδεία του προκατόχου του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το 1989, η οποία είχε συγκεντρώσει περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους (το 1/6 του τότε πληθυσμού του Ιράν).

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Πιο πρόσφατα, το 2020, η πολυήμερη κηδεία του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί είχε προσελκύσει σωρευτικά περίπου 7 εκατομμύρια στους ενδιάμεσους σταθμούς της.

Εξαιρετικά πολυπληθής ήταν και η συμμετοχή στην κηδεία του πάπα Ιωάννη Παύλου του Β’ το 2005, με περίπου 4 εκατομμύρια προσκυνητές να βρίσκονται στη Ρώμη και παγκόσμια τηλεοπτική κάλυψη με δισεκατομμύρια θεατές.

Η κηδεία του Χαμενεΐ φαίνεται να ξεπερνά κατά πολύ αυτούς τους αριθμούς φυσικής συμμετοχής, με σημαντικό ρόλο σε αυτό να έχει βέβαια ο επταήμερος χαρακτήρας της και η μεταφορά της σορού και στο Ιράκ.

Φαίνεται όμως ότι η κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν μπορεί να «αγγίξει» και το απόλυτο παγκόσμιο ρεκόρ που καταγράφουν τα Γκίνες, ως την πιο μαζική κηδεία όλων των εποχών. Πρόκειται για την νεκρώσιμη πομπή για τον Ινδό πολιτικό Κοντζιβαράμ Ναταρατζάν Ανναντουράι, το 1969, όπου είχαν συγκεντρωθεί περίπου 15 εκατομμύρια άνθρωποι.