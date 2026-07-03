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Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ Κηδεία

Ιράν: Τελετές αποχαιρετισμού για τον Αλί Χαμενεΐ – Σε εξέλιξη πολυήμερο εθνικό πένθος

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα – Μαζικές τελετές και λαϊκό προσκύνημα στην Τεχεράνη και άλλες πόλεις.

Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
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Στην Τεχεράνη βρίσκονται σε εξέλιξη τελετές αποχαιρετισμού, με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν να εμφανίζεται να αποτίει φόρο τιμής μπροστά στη σορό του εκλιπόντος ηγέτη, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

REUTERS/Mohammed Salem Foreign media in Iran operate under guidelines set by the Ministry of Culture and Islamic Guidance
REUTERS/Mohammed Salem Foreign media in Iran operate under guidelines set by the Ministry of Culture and Islamic Guidance

Στις ίδιες εικόνες φαίνονται ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, να συμμετέχουν σε τελετουργικό αποχαιρετισμού σε θρησκευτικό συγκρότημα της ιρανικής πρωτεύουσας.

Το φέρετρο του Χαμενεΐ, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα, έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα για αρκετές ημέρες, στο πλαίσιο εκτεταμένων τελετών που αναμένεται να ολοκληρωθούν με την ταφή στις 9 Ιουλίου στη γενέτειρά του Μασχάντ.

Reuters
Reuters

Η ιρανική κυβέρνηση έχει κηρύξει πολυήμερο εθνικό πένθος, ενώ οι τελετές αναμένεται να συνεχιστούν και σε άλλες πόλεις της χώρας, με μαζική συμμετοχή πολιτών και διεθνών αντιπροσωπειών.

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Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ Κηδεία

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