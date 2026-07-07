Ιράν: «Οι ΗΠΑ οδηγούν τις διαπραγματεύσεις σε αποτυχία», δηλώνει σύμβουλος του Χαμενεΐ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες οδηγούν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν σε αποτυχία, υποστήριξε ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε συνέντευξή του στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον Ρεζαεΐ, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να δημιουργήσει μια εναλλακτική θαλάσσια δίοδο για τα πλοία της στα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επαναφορά των οικονομικών κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο, ως απάντηση στις, όπως τις χαρακτήρισαν, «απολύτως απαράδεκτες» ενέργειες της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ορμούζ, όπου τρία πλοία δέχθηκαν επίθεση το τελευταίο 24ωρο.

Την ίδια ώρα, το Ιράν απέρριψε τις κατηγορίες του Κατάρ σχετικά με την επίθεση που δέχθηκε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του εμιράτου στα Στενά του Ορμούζ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, χαρακτήρισε τις κατηγορίες «αμφισβητήσιμες», «αντίθετες με την αρχή της καλής γειτονίας» και «απαράδεκτες», μετά τη διαμαρτυρία που υπέβαλε το Κατάρ στον επιτετραμμένο της ιρανικής πρεσβείας στη Ντόχα.