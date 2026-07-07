Νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Ιρανικά πλήγματα εναντίον εμπορικών πλοίων

Νέα πολεμική ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου στα Στενά του Ορμούζ, με τον ιρανικό στρατό να εκτοξεύει τουλάχιστον δύο πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τη θαλάσσια οδό.

Τις πληροφορίες μεταφέρει δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, ο οργανισμός θαλάσσιων εμπορικών επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά από ένα δεξαμενόπλοιο που κινούταν κοντά στο Ομάν, κατά μήκος των ακτών των Στενών του Ορμούζ, το οποίο επλήγη από άγνωστο βλήμα. Το χτύπημα προκάλεσε φωτιά στο πλοίο.

REUTERS/Stringer

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ένα δεύτερο εμπορικό σκάφος επλήγη από ιρανικό πύραυλο. Και τα δύο σκάφη υπέστησαν σημαντικές ζημιές, αλλά δεν υπήρξαν θύματα, ανέφερε η ίδια πηγή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες της ιρανικής επίθεσης.

Reuters

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την οριστική συμφωνία

Υπενθυμίζεται ότι ΗΠΑ και Ιράν έχουν υπογράψει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις για μια οριστική συμφωνία τερματισμού της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Αντικείμενο της συμφωνίας αναμένεται να είναι η πλήρης διευθέτηση του πυρηνικού εξοπλισμού του Ιράν, το καθεστώς ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ και η αμερικανική οικονομική υποστήριξη στην Τεχεράνη για την ανοικοδόμηση της χώρας την επόμενη ημέρα του πολέμου.

Ένας γύρος συνομιλιών μεταξύ των διπλωματικών αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ιράν πραγματοποιήθηκε στη Ντόχα του Κατάρ την περασμένη εβδομάδα, χωρίς όμως ιδιαίτερη πρόοδο.