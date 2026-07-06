Λαοθάλασσα στην Τεχεράνη: Μαζική πομπή για τον Αλί Χαμενεΐ – Συνεχίζονται οι τελετές εθνικού πένθους

Στη Τεχεράνη συνεχίζονται σήμερα Δευτέρα (6/7) οι πολυήμερες τελετές προς τιμήν του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με τη νεκρική πομπή να προσελκύει χιλιάδες πολίτες στο κέντρο της πόλης.

Πολίτες υψώνουν πανό με σύνθημα κατά του Αμερικανού Προέδρου.

φωτο: Reuters

Η πομπή, η οποία πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένους κυκλοφοριακούς περιορισμούς, διέσχισε κεντρικές οδικές αρτηρίες της ιρανικής πρωτεύουσας. Το φέρετρο του Χαμενεΐ, καλυμμένο με την ιρανική σημαία, μεταφέρθηκε συνοδευόμενο από πλήθος κόσμου και επίσημες αρχές, ενώ η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ζωντανά τις εξελίξεις.

φωτο: Reuters

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, η συμμετοχή των πολιτών είναι ιδιαίτερα υψηλή, με εκτιμήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες παρευρισκόμενους, σε μια διαδικασία που παρουσιάζεται ως ένδειξη ενότητας και λαϊκής στήριξης προς το πολιτικό και θρησκευτικό σύστημα της χώρας.

Η τελετουργική διαδρομή αναμένεται να ολοκληρωθεί στη Μασχάντ, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά, σύμφωνα με το επίσημο πρωτόκολλο των πολυήμερων εκδηλώσεων πένθους.

Παρακολουθήστε LIVE εικόνα από τις τελετές για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ:

Παράλληλα, οι πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή επηρεάζονται από την κατάσταση, καθώς οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την αποκλιμάκωση της έντασης έχουν μετατεθεί για μετά την ολοκλήρωση των τελετών, με την ιρανική ηγεσία να δίνει προτεραιότητα στη διαχείριση της εσωτερικής κατάστασης και του εθνικού πένθους.