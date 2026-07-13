Τραμπ: Θα κρατήσουμε ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ και θα τα διαχειριζόμαστε

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα κρατήσουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ παρά την νέα «φωτιά» που άναψε με το Ιράν. «Πιθανότατα θα τα διαχειριζόμαστε εμείς. Θα γίνουμε ο εγγυητής των Στενών και όταν το κάνουμε αυτό, θα αποζημιωνόμαστε. Για 50 χρόνια προστατεύαμε τα Στενά χωρίς να πληρωνόμαστε. Τώρα θα βγάλουμε χρήματα», είπε σε τηλεφωνική παρέμβασή του στο Fox News.

«Θα αποζημιωθούμε, επειδή οι άλλες χώρες είναι πολύ πλούσιες. Είναι στην πλευρά μας, και δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα το κάνουμε αυτό χωρίς κανένα αντίτιμο», είπε.

Αφού ανακοίνωσε το κλείσιμο του θαλάσσιου διαύλου το Σάββατο έπειτα μία διέλευση χωρίς άδεια, όπως τη χαρακτήρισε, η Τεχεράνη δήλωσε χθες, Κυριακή, ότι η διέλευση παραμένει σε αναστολή και ότι άδειες θα εκδοθούν μόλις αποκατασταθούν «η σταθερότητα και η ηρεμία».



«Είχαμε μια συμφωνία. Ήταν μια συμφωνία που είχε γίνει, και στη συνέχεια την αθέτησαν. Πάντα την αθετούν. Είχαμε δέκα συμφωνίες με αυτούς τους ανθρώπους, και άρα απλώς θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», υποστήριξε ο Τραμπ.



«Ο Ομπάμα πήρε το μέρος του Ιράν και εξαιτίας αυτού έγιναν πιο ισχυροί. Έγιναν πολύ πιο ισχυροί εξαιτίας του Ομπάμα και του Μπάιντεν», συμπλήρωσε. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι «είναι μια κακή ομάδα ανθρώπων» και αυτή τη στιγμή «υφίστανται βαριά πλήγματα».



«Το Ιράν απείχε λίγα λεπτά από την απόκτηση πυρηνικού όπλου», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης. «Ακούω ότι το Ιράν προσπαθεί να ανοικοδομηθεί. Δεν έχουν καμία πιθανότητα. Τους έχουμε σε φυγή», συμπλήρωσε.



«Ο Χαμενεΐ έχει φύγει. Ο γιος του έχει τελειώσει κατά 90%» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και τόνισε ότι ο πληθωρισμός στο Ιράν είναι 350% ενώ πριν από έξι μήνες ήταν 5%.

Αναφερόμενος στους κινδύνους της προεδρίας, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι «το 5,2% των προέδρων δολοφονείται και το 8,5% δέχεται πυροβολισμούς», προσθέτοντας ότι «το να είσαι πρόεδρος είναι επικίνδυνο».