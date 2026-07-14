Εκτίναξη των τιμών πετρελαίου - Ξεπέρασε τα 86 δολάρια το βαρέλι

Η επανέναρξη των εχθροπραξιών στα Στενά του Ορμούζ μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, όπως και τα χτυπήματα στην ευρύτερη περιοχή των χωρών του Κόλπου, επανάφεραν και το ράλι τιμών, με τις τιμές του πετρελαίου να εκτινάσσονται μετά τις χθεσινές εξελίξεις.

Οι δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, και ειδικά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημιούργησαν ένα ανοδικό ράλι στις τιμές Brent και WTI από χθες το απόγευμα.

Πιο συγκεκριμένα, από τα 76 δολάρια το βαρέλι το Brent ανέβηκε χθες βράδυ (ώρες Ελλάδας) στα 81 δολάρια το βαρέλι και συνέχισε την ανοδική κίνηση σήμερα το πρωί. Ενδεικτικό της έντονης ανόδου είναι ότι πριν από μία ώρα η τιμή του Brent ήταν στα 85 δολάρια το βαρέλι και πριν λίγο ξεπέρασε τα 86 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, πτώση καταγράφει η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων και στο ελληνικό (Euronext Athens) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά 1% κινούμενος προς τις 2.490 μονάδες.