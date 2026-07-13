Πετρέλαιο και αγορές σε αναβρασμό μετά τη νέα ένταση ΗΠΑ, Ιράν – Άνοδος τιμών και ανησυχία επενδυτών

Οι διεθνείς αγορές ξεκινούν τη νέα εβδομάδα υπό τη σκιά της αναζωπύρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων και τους επενδυτές να επαναξιολογούν τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία.



Η νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έδωσε ισχυρή ώθηση στις τιμές του αργού, καθώς επανήλθαν οι ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου.



Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, κινήθηκε πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο άνω του 4%, ενώ το αμερικανικό WTI ξεπέρασε τα 74 δολάρια. Συγκεκριμένα, το Brent παράδοσης Σεπτεμβρίου ενισχύθηκε κατά 4,26% στα 79,25 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI Αυγούστου σημείωσε άνοδο 4,34% στα 74,51 δολάρια.



Η αγορά αντέδρασε στις στρατιωτικές εξελίξεις του Σαββατοκύριακου, καθώς η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε νέες αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον στόχων στο Ιράν. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστήριξε ότι προχώρησε σε πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.



Παρά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά για τη ναυσιπλοΐα, η αβεβαιότητα παραμένει. Τα στοιχεία της Kpler έδειξαν ότι μόλις έξι πλοία διέσχισαν το πέρασμα την Κυριακή, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε εβδομάδων και ενισχύει τους φόβους για πιθανές διαταραχές στην προσφορά.

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Οι αγορές φοβούνται νέο ενεργειακό σοκ



Η αντίδραση των αγορών, αν και έντονη, παραμένει μέχρι στιγμής ελεγχόμενη. Οι επενδυτές φαίνεται να θεωρούν ότι η κρίση αποτελεί ένα νέο επεισόδιο σε μια εύθραυστη διαδικασία αποκλιμάκωσης και όχι απαραίτητα την οριστική κατάρρευση των διπλωματικών προσπαθειών.



Αναλυτές της ANZ εκτιμούν ότι οι προσδοκίες για γρήγορη αποκλιμάκωση έχουν υποχωρήσει μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ενώ ο Tony Sycamore της IG επισημαίνει ότι η σχετικά περιορισμένη αντίδραση του πετρελαίου δείχνει πως η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά την κατάσταση ως προσωρινή ένταση.



Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα παραμένει η διάρκεια της κρίσης. Μια παρατεταμένη διακοπή ή περιορισμός των μεταφορών μέσω του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας, επηρεάζοντας τον πληθωρισμό και τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών.



Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου αυξήθηκε τον Ιούνιο κατά 4,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ωστόσο παραμένει περίπου 9,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

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Πιέσεις στις ευρωπαϊκές μετοχές



Το γεωπολιτικό ρίσκο επηρέασε αρνητικά και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία ξεκίνησαν τη συνεδρίαση με ήπιες απώλειες μετά τη δύσκολη προηγούμενη εβδομάδα.



Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,24% στις 638,63 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,28%, στις 25.006 μονάδες. Ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε απώλειες 0,10%, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB κινήθηκε οριακά πτωτικά.



Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE 100 παρουσίασε μικρά κέρδη 0,21%, καθώς οι ενεργειακές εταιρείες επωφελήθηκαν από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.



Ο ενεργειακός κλάδος στον Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 1,6%, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε μετοχές εταιρειών που ευνοούνται από τις υψηλότερες τιμές αργού.



Την ίδια στιγμή, ο τεχνολογικός κλάδος δέχθηκε πιέσεις, υποχωρώντας κατά 1,2%, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και η αγορά περιμένει τα νέα εταιρικά αποτελέσματα για να αξιολογήσει τη δυναμική των κερδών.

Στο «κόκκινο» ο Γενικός Δείκτης της Αθήνας/Γιάννης Λιάκος/Intime

Ελληνικό χρηματιστήριο: επιφυλακτικότητα στις τράπεζες



Στην Αθήνα, το Χρηματιστήριο ακολούθησε το αρνητικό διεθνές κλίμα. Ο Γενικός Δείκτης υποχωρούσε κατά 0,37% στις 2.505 μονάδες λίγο μετά το άνοιγμα, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημείωνε απώλειες 0,65%.



Η άνοδος των διεθνών αποδόσεων των ομολόγων δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στις αγορές μετοχών, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν το κόστος χρήματος και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.



Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώνεται στο 3,05%, ενώ το ελληνικό 10ετές κινείται στο 3,75%, αντανακλώντας την αυξημένη ζήτηση για υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου.

Το βλέμμα στις επόμενες κινήσεις



Οι αγορές εισέρχονται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, όπου η γεωπολιτική παράμετρος επανέρχεται δυναμικά μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας.



Το επόμενο διάστημα οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά τόσο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όσο και τα εταιρικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στον τεχνολογικό κλάδο, προκειμένου να διαπιστώσουν αν η ισχυρή ανοδική πορεία των μετοχών μπορεί να στηριχθεί από τα πραγματικά μεγέθη των επιχειρήσεων.



Για την ώρα, το πετρέλαιο λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι οι αγορές παραμένουν ευάλωτες σε γεωπολιτικά σοκ, με κάθε νέα ένταση στην περιοχή να μεταφράζεται άμεσα σε αυξημένη μεταβλητότητα στις τιμές ενέργειας, στα ομόλογα και στις μετοχές.