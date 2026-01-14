Xρηματιστήρια: Ανοδικά οι ευρωπαικές αγορές - Ήπια υποχώρηση του Γενικού Δείκτη στο Χ.Α.

Oριακή υποχώρηση προς τις 2.200 μονάδες κατά την έναρξη της συνεδρίασης καταγράφει ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Υποχωρούν οι 4 συστημικές τραπεζικές μετοχές στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης ενώ από τα μη τραπεζικά blue chips ανοδικά κινούνται τα ΕΛΠΕ, η ΔΕΗ, o Tιτάνας (προς νέα ιστορικά υψηλά) η Jumbo, η Coca Cola και το ΔΑΑ.

Ανοδικά ξεκίνησαν οι ευρωπαικές αγορές λόγω εκτιμώμενων εξελίξεων στο θέμα της Γροιλανδίας αλλά και εκτιμήσεων των ξένων οίκων ότι το 2026 θα είναι μία καλή χρονιά για τις ευρωπαικές επιχειρήσεις και οικονομίες. Στα πρώτα λεπτά των συνεδριάσεων, ο DAX κινείται σταθεροποιητικά και ανοδικά ο γαλλικός CAC, ο ιταλικός MIB και ο πανευρωπαικός Eurostoxx 50.