Euroxx: Καλύτερη των ευρωπαϊκών αγορών η απόδοση του Γενικού Δείκτη το 2026

Η Euroxx αναμένει ότι το 2026 θα είναι το έτος κατά το οποίο η Ελλάδα θα τεθεί στη λίστα παρακολούθησης για πιθανή αναβάθμιση σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς, πιθανότατα στην εξαμηνιαία αξιολόγηση της MSCI τον Ιούνιο του 2026.

Θα συνεχιστεί η υπεραπόδοση των τραπεζών.

Τα top picks της Euroxx από το Χρηματιστήριο Αθηνών για φέτος είναι οι Eurobank, Πειραιώς και Τράπεζα Κύπρου από τις τράπεζες όπου και αναμένει ότι η υπεραπόδοση θα συνεχιστεί, ενώ από τους μη χρηματοοικονομικούς κλάδους, οι κορυφαίες επιλογές είναι η Metlen και η Titan. Από τις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, είναι θετική για τις Alter Ego, Avax και Autohellas.

Ανάπτυξη πάνω από 2% και πολιτική σταθερότητα

Οι λόγοι είναι η ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ>2,0%, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ένα σχετικά σταθερό πολιτικό περιβάλλον με τις εκλογές να αναμένονται στις αρχές του 2027 και την τρέχουσα κυβέρνηση να απολαμβάνει ένα ευρύ προβάδισμα, οι ελκυστικές αποτιμήσεις (μέσος δείκτης P/E περίπου στο 10x το 2026 και υψηλή μονοψήφια αύξηση των κερδών ανά μετοχή).

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται επί του παρόντος με περίπου 9,0x δείκτη P/E για το 2026, μια έκπτωση περίπου 15-20% σε σχέση με τους περιφερειακούς ομολόγους τους, παρά την καλύτερη μακροοικονομική κατάσταση και την ισχυρότερη ανάπτυξη των δανείων.

Η Euroxx πιστεύει ότι το discount των ελληνικών τραπεζών θα κλείσει εντός του 2026.