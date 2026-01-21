Γιατί η UBS προχώρησε σε αύξηση των τιμών-στόχων των 4 ελληνικών συστημικών τραπεζών
Υψηλές αποδόσεις κεφαλαίων, επιτοκιακά περιθώρια και εξωστρέφεια είναι οι βασικοί λόγοι που η UBS αναθεώρησε ανοδικά τις τιμές στόχους των 4 συστημικών τραπεζών δίνοντας και συστάσεις «αγοράς». Ταυτόχρονα θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι φθηνότερες σε σχέση με τις ευρωπαικές.
Τράπεζα Πειραιώς: Νέα τιμή-στόχος 10,20 ευρώ, από 9,20 ευρώ προηγουμένως, με περιθώριο ανόδου 23%. Η UBS τη χαρακτηρίζει ως μία από τις φθηνότερες τράπεζες στην Ευρώπη, με δείκτη P/E για το 2027 στις 7,5 φορές και προοπτική ROTE μεσοπρόθεσμα σε επίπεδα mid-teens.
Alpha Bank: Τιμή-στόχος 4,65 ευρώ από 4,30 ευρώ, με εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου 17%. Η UBS επισημαίνει ότι η Alpha εμφανίζει τη μεγαλύτερη δυναμική αύξησης κερδών ανά μετοχή (EPS) στον κλάδο, αν και με χαμηλότερη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τους ανταγωνιστές.
Eurobank: Νέα τιμή-στόχος 4,60 ευρώ, από 4,20 ευρώ. Ο οίκος βλέπει τη Eurobank ως ελκυστικό περιφερειακό growth story, υπογραμμίζοντας το ιστορικό επιτυχημένων και προσθετικών εξαγορών, καθώς και την ισχυρή κερδοφορία σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Εθνική Τράπεζα: Η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 17,20 ευρώ από 15,40 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 12%. Η UBS τονίζει ότι η Εθνική διαθέτει τον ισχυρότερο κεφαλαιακό δείκτη και την υψηλότερη κερδοφορία στον κλάδο, στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικών εκπλήξεων στις διανομές κεφαλαίου προς τους μετόχους.