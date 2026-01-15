Moody’s: Θετική για τις ελληνικές τράπεζες - Καλύτερη η πορεία σε σχέση με τις ευρωπαϊκές

Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από τις ευρωπαικές και κινούνται με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο των τραπεζών της Ευρωζώνης. Τα ατού τους είναι η εξωστρέφεια και τα επιτοκιακά περιθώρια αλλά και η παραγωγή εσόδων από διαφορετικές πηγές (ασφαλιστικές εργασίες, asset management κά). Η ενίσχυση των διοικητικών ομάδων, η γεωγραφική επέκταση και -κυρίως- η στροφή σε μη επιτοκιακά έσοδα αποτελούν τους βασικούς πυλώνες των νέων επιχειρηματικών σχεδίων για την περίοδο 2026-2028.

Παρά το τέλος του RRF το 2026, η Moody’s εκτιμά ότι η στρατηγική διαφοροποίησης και η ενίσχυση των μη επιτοκιακών εσόδων επιτρέπουν στις ελληνικές τράπεζες να διατηρήσουν θετικές προοπτικές μεσοπρόθεσμα.

Διαφοροποίηση της κερδοφορίας και ψηφιακός μετασχηματισμός

Ο οίκος εκτιμά ότι οι τράπεζες θα παρουσιάσουν επικαιροποιημένα στρατηγικά πλάνα μαζί με τα αποτελέσματα του 2025, δίνοντας έμφαση στη διαφοροποίηση πηγών κερδοφορίας, την ασφάλιση, την ψηφιοποίηση και την επιλεκτική διεθνή ανάπτυξη. Για το 2026, η Moody’s προβλέπει πιστωτική επέκταση 8%-10%, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να παραμένουν γενικά σταθερά, καθώς τα χαμηλότερα επιτόκια αντισταθμίζονται από προμήθειες και νέες δραστηριότητες.

Eurobank: Η εξωστρέφεια του ομίλου και το bancassurance με την Eurolife

Η Eurobank έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνή επέκτασή της. Το 53% της κερδοφορίας να προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδας. Η ηγετική θέση στην Κύπρο, η ισχυρή παρουσία στη Βουλγαρία και η ενίσχυση του ασφαλιστικού σκέλους μέσω της Eurolife Life στηρίζουν, κατά τη Moody’s, ένα από τα πιο διαφοροποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα στον κλάδο.

Πειραιώς: Εθνική Ασφαλιστική και fintech banking

Για την Τράπεζα Πειραιώς η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής αποτελεί καθοριστική κίνηση, με την ασφαλιστική δραστηριότητα να εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα κοντά στα 100 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας. Παράλληλα, η συμμετοχή στη neobank Snappi εντάσσεται στη στρατηγική ψηφιακής και διεθνούς επέκτασης.

Eθνική Τράπεζα: Κεφαλαιακή επάρκεια και ψηφιακός μετασχηματισμός

Η Eθνική Τράπεζα διαθέτει τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας μεταξύ των συστημικών τραπεζών, με CET1 19%, γεγονός που -κατά τη Moody’s- της δίνει ευχέρεια για στοχευμένες εξαγορές. Κεντρικό ρόλο παίζει και ο εκτεταμένος ψηφιακός μετασχηματισμός, με αιχμή την αντικατάσταση του core banking συστήματος.

Αlpha Bank: Η ανάπτυξη με την παρουσία της Unicredit. H στροφή προς το εξωτερικό.

Η Αlpha Bank εισέρχεται στο 2026 με σαφή έμφαση στην ανάπτυξη, έχοντας ενισχύσει τη στρατηγική της σχέση με τη UniCredit, η οποία κατέχει 29,8% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι κινήσεις σε Κύπρο, ασφάλιση, επενδυτική τραπεζική και fintech SME χρηματοδότηση διευρύνουν το επιχειρηματικό της αποτύπωμα.

CrediaBank και Optima Bank με στοχευμένες κινήσεις

Η CrediaBank προχωρά σε κινήσεις μετασχηματισμού και ανάπτυξης με την απόκτηση του 70% της HSBC Malta, που αναμένεται να διπλασιάσει το μέγεθός της. Η Optima Bank, από την άλλη, επιλέγει ελεγχόμενη ανάπτυξη, με έμφαση στη διατήρηση υψηλής ποιότητας ενεργητικού και αποδοτικότητας.