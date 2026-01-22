Πάνω από 5,6 δις. προσφέρθηκαν για το ομόλογο της Eurobank - Υπερκάλυψη πάνω από 14 φορές

Μεγάλη υπερκάλυψη είχε το ομόλογο της Eurobank, το βιβλίο προσφορών του οποίου υπερκαλύφθηκε πάνω από 14 φορές. Η προσφορά κεφαλαίων ξεπέρασε τα 5,6 δις. Ευρώ και γι’ αυτό τον λόγο η απόδοση του ομολόγου υποχώρησε στα επίπεδα πέριξ των 4,25%.

Το ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 ετών, με ημερομηνία λήξης στις 29 Απριλίου 2037 και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια, στις 29 Απριλίου 2032.

Η έκδοση αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Ba1 από τη Moody’s. Παράλληλα, η Eurobank διατηρεί πιστοληπτική αξιολόγηση Baa1 με σταθερές προοπτικές από τη Moody’s, BBB- με σταθερές προοπτικές από την S&P, BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch και BBB με θετικές προοπτικές από τη DBRS.