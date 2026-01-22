Εθνική Ασφαλιστική: Στόχος η πρωτοκαθεδρία στην ασφαλιστική αγορά μέχρι το 2027

Με την φιλοδοξία να γίνει η πρώτη και μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα μέχρι το 2027 σε όλα τα επίπεδα, η Εθνική Ασφαλιστική κάνει restart στην πορεία της βασιζόμενη πάνω στην δύναμη της Τράπεζας Πειραιώς. «Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ο καλύτερος μέτοχος που θα μπορούσαμε να έχουμε» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. Δημήτρης Μαζαράκης κατά την παρουσίαση των νέων εξελίξεων.

Ο κ. Μαζαράκης εστίασε και στους τρόπους ανάπτυξης της Εθνικής Ασφαλιστικής, τονίζοντας ότι θα βασιστεί στο αποκλειστικό δίκτυο, στο μη αποκλειστικό δίκτυο και στο bancassurance (πωλήσεις μέσα από το τραπεζικό δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς). “To 2026 θα είναι μία χρονιά σταθεροποίησης και βιώσιμης ανάπτυξης» δήλωσε ο κ. Μαζαράκης αναφερόμενος στις άμεσες εξελίξεις. Η Εθνική Ασφαλιστική θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας ακόμη και το AI ειδικά στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου και στον κλάδο υγείας. Σε ότι αφορά τα δίκτυα , θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση και στην παραγωγικότητα αλλά και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Αναφερόμενος στους ποσοτικούς στόχους της Εθνικής Ασφαλιστικής , επιφυλάχθηκε να απαντήσει μετά τις 5 Μαρτίου (ημερομηνία που θα γίνει παρουσίαση μέσω της Πειραιώς στο road show στο Λονδίνο). Πάντως τόνισε, ότι η απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς ευνόησε ιδιαίτερα την Τράπεζα καθώς όλοι οι επενδυτικοί οίκοι επισημάνουν ότι τα οφέλη της Τράπεζας θα είναι μεγάλα από την εξαγορά αυτή. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν και νέες συνέργειες της Εθνικής Ασφαλιστικής με τον τραπεζικό όμιλο. Ο κ. Μαζαράκης απαντώντας σε ερωτήσεις, δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής ονόματος και ούτε υπάρχει πρόθεση εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ιδιαίτερες αναφορές στον κλάδο υγείας και στα ασφάλιστρα

Σε ότι αφορά το «καυτό θέμα» των ασφαλίστρων υγείας και των αυξήσεων στα τιμολόγια αυτών, ο κ. Μαζαράκης επεσήμανε ότι υπάρχει ζήτημα με συγκεκριμένα ισόβια συμβόλαια παλαιότερων εποχών (τα υπολόγισε περίπου 200-250.000) για τα οποία πρέπει να δοθεί μία σταθερή λύση ώστε να μην γίνονται κάθε χρόνο διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο για τις αυξήσεις. Σε ότι αφορά τα ισόβια συμβόλαια υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής, τόνισε ότι μεσοσταθμικά η αύξηση θα είναι 6,8% ενώ για τα ετησίως ανανεούμενα η αύξηση θα είναι κοντά στο 4-5% ενώ για τους ασφαλισμένους μεγαλύτερων ηλικιών θα είναι περίπου 10%. «Θα πρέπει να δοθεί το ίδιο βάρος σε όλα τα συμβόλαια και όχι μόνο στα Ισόβια» ανέφερε ο κ. Μαζαράκης. «Θα πρέπει να τονίσουμε για μία ακόμη φορά, ότι το κόστος αποζημιώσεων δεν ελέγχεται από εμάς (ασφαλιστική αγορά) αλλά από τις κλινικές και θα πρέπει να κάτσουν ΟΛΟΙ σε ένα τραπέζι κάτω από την εποπτεία του Κράτους προκειμένου να συμφωνήσουν για τον τρόπο καταλογισμού των αποζημιώσεων πάνω σε ρεαλιστικά πλαίσια». Ταυτόχρονα κατέθεσε και την άποψη να δημιουργηθεί ένα κλειστό fund απ’ όλες τις ασφαλιστικές που έχουν ισόβια συμβόλαια και το οποίο θα διαχειρίζεται αυτά.

Αναφερόμενος , στα ιατρικά πρωτόκολλα (DRGs) δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ήταν παλιό αίτημα και του ίδιου και της ασφαλιστικής αγοράς από το 2010 αλλά δεν έχουν προχωρήσει ενώ υπάρχουν ιατρικά πρωτόκολλα για τον ΕΟΠΥΥ.

Διαμεσολάβηση

Αναφερόμενος στη Διαμεσολάβηση (συνεργάτες) και το θέμα που είχε ενσκήψει από την αύξηση των Δικαιωμάτων επί των συμβολαίων, ο κ. Μαζαράκης τόνισε ότι ήταν δικαίωμα της ασφαλιστικής να αυξήσει τα Δικαιώματα επί συμβολαίων και ότι αύξησε κατ’ αντιστοιχία τις προμήθειες αρκετών συνεργατών ώστε να αντισταθμιστούν οι απώλειες.

«Η Εθνική Ασφαλιστική ως η παλαιότερη ελληνική ασφαλιστική έχει ιδιαίτερες σχέσεις με όλους τους συνεργάτες της και δεν θέλει ούτε πρόκειται να προχωρήσει σε ενέργειες που θα μειώσουν τα εισοδήματά τους. Προσβλέπουμε σε μία επωφελή και αποδοτική συνεργασία μέσα στο νέο σχήμα» είχε δηλώσει πρόσφατα ο κ. Μαζαράκης για το θέμα αυτό.