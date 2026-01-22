Αλ. Εξάρχου από Νταβός: Ώρα αποφάσεων για την Ευρώπη – Από τη γεωπολιτική ισχύ έως τις επενδύσεις

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και δεν έχει πλέον την πολυτέλεια της ασάφειας. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα που έστειλε από το Νταβός ο Αλέξανδρος Εξάρχου , πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR στο πλαίσιο του Davos Lodge που πραγματοποιείται στο περιθώριο του Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Όπως τόνισε, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται εδώ και χρόνια σε μια «γκρίζα ζώνη», εμφανιζόμενη άλλοτε ως ενιαία δύναμη και άλλοτε ως σύνολο κρατών με αντικρουόμενες ατζέντες. Αυτή η διπλή ταυτότητα, σύμφωνα με τον ίδιο, υπονομεύει τη διεθνή της αξιοπιστία.

«Έχει έρθει η στιγμή να αποφασίσουμε τι θέλουμε να είμαστε. Αν θέλουμε να είμαστε ομοσπονδία ή χώρα, τότε χρειάζονται κοινά οικονομικά συμφέροντα, κοινός στρατός και δυνατότητα αυτοάμυνας», σημείωσε, συνδέοντας ευθέως την πολιτική ενοποίηση με την έννοια της κυριαρχίας. Διαφορετικά, όπως είπε, τα κράτη-μέλη οφείλουν να γνωρίζουν ότι σε κρίσιμες στιγμές θα είναι ουσιαστικά μόνα τους.

Από την κρίση χρέους στην υπαρξιακή απειλή

Ο κ. Εξάρχου επανέφερε στο τραπέζι τα διδάγματα της κρίσης χρέους, όταν χώρες του Νότου –μεταξύ αυτών και η Ελλάδα– χρειάστηκαν στήριξη και βρέθηκαν αντιμέτωπες με το ερώτημα «γιατί να πληρώσω εγώ για εσένα;». Κατά τον ίδιο, το ερώτημα αυτό ανέδειξε το κενό μιας πραγματικής ομοσπονδίας.

Σήμερα, ωστόσο, το διακύβευμα δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά στρατηγικό και υπαρξιακό. Ο κίνδυνος πολέμων στην Ευρώπη, όπως είπε, βρίσκει την ήπειρο «παντελώς απροετοίμαστη», με την ΕΕ να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και στην περίπτωση της Ουκρανίας.

Χαρακτηριστική ήταν η φράση που επικαλέστηκε από τον Καναδό πρωθυπουργό: «Αν δεν είσαι στο τραπέζι, είσαι στο μενού». Κατά τον ίδιο, αυτή η εικόνα περιγράφει τη θέση της Ευρώπης απέναντι σε ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία, όσο δεν διαθέτει στρατιωτική και πολιτική ισχύ αντίστοιχου μεγέθους.

Ενέργεια, πράσινη μετάβαση και κόστος ζωής

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ενεργειακό ζήτημα, συνδέοντάς το με την κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη των νέων. Όπως είπε, η υπερρύθμιση και οι πολιτικές που καθιστούν τα πάντα ακριβά έχουν διαβρώσει την πίστη των νέων στο ευρωπαϊκό «σύστημα».

Η πράσινη μετάβαση, τόνισε, είναι στόχος ευγενής και αναγκαίος, όμως το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος πληρώνει το κόστος. «Πρώτα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν προσιτή ενέργεια και αξιοπρεπές επίπεδο ζωής και μετά να επιταχύνουμε», υπογράμμισε.

LNG και ο ρόλος της Ελλάδας

Στο ενεργειακό σκέλος, ο κ. Εξάρχου αναφέρθηκε στον «Κάθετο Διάδρομο» LNG, στον οποίο συμμετείχε η AKTOR, με μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως εξήγησε, τα μακροχρόνια συμβόλαια εξασφαλίζουν επάρκεια και σταθερότητα τιμών, σε μια περίοδο που μετά το 2028 οι επιλογές της Ευρώπης θα είναι περιορισμένες.

Επαφές με διεθνείς επενδυτές

Στο περιθώριο των εργασιών στο Νταβός, ο Αλέξανδρος Εξάρχου είχε συνάντηση με τον Έρικ Τραμπ, εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Trump Organization. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε ανταλλαγή απόψεων για το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, τις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί και τη δυναμική που διαμορφώνεται για νέες επενδύσεις, σε ένα διεθνές σκηνικό αυξημένης αβεβαιότητας αλλά και ανταγωνισμού.