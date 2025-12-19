Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου

Προσκεκλημένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Κένεντι Σέντερ ήταν ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης (19/12) δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο οι φωτογραφίες από τους προσκεκλημένους του Αμερικανού προέδρου στη μεγάλη εκδήλωση του Κένεντι Σέντερ. Όπως αναφέρει το hellasjournal.com, ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, που συνομίλησε με μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Η παρουσία του κ. Εξάρχου στη συγκεκριμένη εκδήλωση συνδέεται με τις πρόσφατες επιχειρηματικές συμφωνίες του Ομίλου AKTOR στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αναλυτές επισημαίνουν πως η δημιουργία ενός «διαδρόμου» από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη ως προϊόν ευρύτερης στρατηγικής πρωτοβουλίας που υποστηρίζεται από αμερικανικές αρχές μια επιλογή που, κατά τους ίδιους, ενισχύει τη γεωπολιτική θέση της χώρας.

Στις αμέσως επόμενες εβδομάδες αναμένεται να πραγματοποιηθούν δύο διευρυμένες συσκέψεις στην Ουάσιγκτον με τη συμμετοχή αμερικανικών, ελληνικών και ευρωπαϊκών αντιπροσωπειών, με στόχο την επιτάχυνση διαδικασιών που αφορούν την τροφοδοσία και τις υποδομές LNG.

Τη χώρα μας, όπως αναφέρεται, θα εκπροσωπήσει ο κ. Εξάρχου. Σημειώνεται ότι στον κύκλο των προσκεκλημένων βρέθηκε επίσης ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος εκείνες τις ημέρες βρισκόταν στην αμερικανική πρωτεύουσα.