AKTOR BESS: Επίσημη είσοδος του ομίλου AKTOR στην αποθήκευση ενέργειας

Ο όμιλος AKTOR κάνει επίσημο και θεσμικό βήμα σε έναν από τους πιο «καυτούς» κλάδους της ενέργειας, αυτόν της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, με τη σύσταση νέας 100% θυγατρικής εταιρείας υπό την επωνυμία AKTOR BESS.



Στις 15 Δεκεμβρίου 2025 ιδρύθηκε η «AKTOR ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο AKTOR BESS Μονοπρόσωπη Α.Ε., σηματοδοτώντας τη στοχευμένη είσοδο του ομίλου στον στρατηγικό τομέα των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (Battery Energy Storage Systems – BESS).

Αρχικό κεφάλαιο 80.000€

Η νέα θυγατρική ξεκινά με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 80.000 ευρώ, πλήρως καταβεβλημένο σε μετρητά, ενώ μοναδικός μέτοχος είναι η AKTOR Ανανεώσιμες Μονοπρόσωπη Α.Ε.. Η επιλογή αυτή δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: η αποθήκευση ενέργειας εντάσσεται πλέον στον σκληρό πυρήνα της στρατηγικής του ομίλου για τις ΑΠΕ και τις ενεργειακές υποδομές.



Έδρα της εταιρείας είναι η Παιανία Αττικής, στη Λεωφόρο Παιανίας – Μαρκοπούλου (19ο χλμ.), ενώ η διάρκειά της είναι αορίστου χρόνου, στοιχείο που αποτυπώνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι ευκαιριακή τοποθέτηση.



Ως κύρια δραστηριότητα ορίζονται οι υπηρεσίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, με το καταστατικό να προβλέπει ιδιαίτερα διευρυμένο αντικείμενο εργασιών: παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά), παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου, κατασκευή ενεργειακών μονάδων και υποδομών, εμπορία και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και εκπόνηση ενεργειακών και οικονομοτεχνικών μελετών.



Το εύρος αυτό δείχνει ότι η AKTOR BESS δεν θα λειτουργήσει απλώς ως «δοχείο» έργων αποθήκευσης, αλλά ως ευέλικτο εργαλείο που μπορεί να κουμπώσει πάνω στα υφιστάμενα και μελλοντικά έργα ΑΠΕ του ομίλου, ενισχύοντας τη διαχείριση φορτίου, τη συμμετοχή στις αγορές εξισορρόπησης και τη συνολική ευελιξία του ενεργειακού χαρτοφυλακίου.

Στο τιμόνι ο Αλέξανδρος Εξάρχου

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο διοικητικό σκέλος: το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία μέλη, με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Αλέξανδρο Εξάρχου γεγονός που δείχνει ότι η αποθήκευση ενέργειας ανεβαίνει στο ανώτατο επίπεδο λήψης αποφάσεων του ομίλου.



Η κίνηση έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου η αποθήκευση ενέργειας παύει να θεωρείται «εναλλακτική» και μετατρέπεται σε δομική αναγκαιότητα για τη μετάβαση του ηλεκτρικού συστήματος, την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ και τη σταθεροποίηση των τιμών. Παρά τη μεσοπρόθεσμη αποκλιμάκωση του κόστους μπαταριών λόγω τεχνολογικής ωρίμανσης και ανταγωνισμού, ο κλάδος παραμένει εκτεθειμένος σε κινδύνους από δασμούς και πληθωριστικές πιέσεις.

Η ελληνική αγορά BESS και τα σενάρια «zero feed-in»

Στην Ελλάδα, η αγορά αποθήκευσης περνά σταδιακά σε πιο ώριμο στάδιο, με έμφαση στις ευέλικτες αγορές, τα σενάρια «zero feed-in» και τη στενότερη διασύνδεση αποθήκευσης και ΑΠΕ. Σε αυτό το περιβάλλον, η ίδρυση της AKTOR BESS λειτουργεί ως σαφής δήλωση παρουσίας του ομίλου σε έναν από τους πιο στρατηγικούς και ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της ενεργειακής αγοράς, ανοίγοντας τον δρόμο για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας τα επόμενα χρόνια.