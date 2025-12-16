AKTOR: Το καμπανάκι στο Χρηματιστήριο χτύπησε ο Αλέξανδρος Εξάρχου: «Η αρχή μίας νέας περιόδου»

Ξεκίνησε σήμερα Τρίτη (16/12) η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών της ΑΚTOR στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τιμή εκκίνησης 1.000 ευρώ ανά τίτλο. Το σήμα εκκίνησης το έδωσε ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, χτυπώντας το καμπανάκι της Λεωφόρου Αθηνών.

Η δημόσια προσφορά έκλεισε με μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας 140 εκατ. ευρώ, ενώ η ζήτηση έφτασε τα 440,7 εκατ. ευρώ - υπερκαλύφθηκε δηλαδή 3,15 φορές. Το ετήσιο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,70%. Μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης (3,8 εκατ. ευρώ), τα καθαρά κεφάλαια των 136,2 εκατ. ευρώ θα διατεθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση έργων υποδομών, ΑΠΕ και εξαγορών (έως 111,9 εκατ. ευρώ), ενώ το υπόλοιπο θα καλύψει υφιστάμενο δανεισμό.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι πρόκειται για μία σημαντική ημέρα στην ιστορία του Ομίλου, καθώς η έκδοση του ομολογιακού δανείου αποτέλεσε ένα μεγάλο στοίχημα. Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR ευχαρίστησε όλους εκείνους που εργάστηκαν για την έκδοση, καθώς και τους 7.500 ιδιώτες επενδυτές που συμμετείχαν σε αυτήν και εμπιστεύτηκαν το αναπτυξιακό πλάνο του Ομίλου. Και σημείωσε ότι ο Όμιλος AKTOR θα ανταμείψει όσους τον εμπιστεύτηκαν, υπενθυμίζοντας ότι αποτελεί θεμελιώδη αρχή του Ομίλου να υλοποιεί τις υποσχέσεις του.

Ειδικότερα, όταν χτύπησε το καμπανάκι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Αλέξανδρος Εξάρχου είπε: «Μία ακόμα σημαντική ημέρα για τον AKTOR. Ήταν για εμάς μεγάλο στοίχημα. Πρέπει να ευχαριστήσουμε εδώ τις τράπεζες που μας εμπιστεύτηκαν. Την Πειραιώς, την Credia, την Optima. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σταθήκαν δίπλα μας, μας εμπιστεύτηκαν. Και βεβαίως τους νέους ομολογιούχους μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλους τους 7.500 ανθρώπους οι οποίοι πίστεψαν και πιστεύουν το όνειρό μας και συνέβαλλαν με το μερίδιό τους στο ομόλογο αυτό.

Η εμπιστοσύνη που μας έδειξε η Πειραιώς, η Credia και η Optima θα την ανταμείψουμε στο μέλλον γιατί εμείς, ό,τι λέμε το κάνουμε. Παλεύουμε μόνοι μας και κάθε φορά τα καταφέρνουμε. Όσους μας εμπιστεύονται να τους κάνουμε περήφανους.

Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω για όλους τους ανθρώπους της AKTOR να αισθάνονται τη συγκίνηση που χρειάζεται σήμερα.Είναι μια νέα μέρα για μας. Με αυτό το ομόλογο θα προχωρήσουμε στον επόμενο κύκλο επενδύσεων που έχουμε, αυτόν της ενέργειας και πιστεύω ότι και εκεί θα τα καταφέρουμε εξίσου καλά όπως τα καταφέραμε και στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ πολύ όλους».

Το καμπανάκι στο Χρηματιστήριο χτύπησε ο Αλέξανδρος Εξάρχου: «Η αρχή μίας νέας περιόδου». pic.twitter.com/umYkEpQ5k1 — Flash.gr (@flashgrofficial) December 16, 2025

Οι δηλώσεις του Αλέξανδρου Εξάρχου λίγο πριν χτυπήσει το καμπανάκι στο Χρηματιστήριο:

Λίγο πριν χτυπήσει το καμπανάκι στο Χρηματιστήριο, ο κ. Εξάρχου δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα για τον όμιλο AKTOR καθώς είναι η πρώτη φορά που βγήκαμε στις αγορές. Είναι η αρχή μιας νέας περιόδου οπωσδήποτε.

Είναι για εμάς σημαντικό να μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλαια για αναπτυξιακούς σκοπούς και ενόψει και των συμφωνιών που έχουμε κάνει τον τελευταίο καιρό, πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα χρειαστεί να ξαναβρεθούμε εδώ.

Το εύχομαι ιδιαιτέρως, διότι η ανάπτυξη για την εταιρεία είναι η ζωή της. Αν οι εταιρείες δεν αναπτύσσονται, πεθαίνουν. Γι' αυτό και εμείς διαρκώς προσπαθούμε να αναπτυσσόμεθα στα πλαίσια αυτού που έχουμε πει και στον στόχο που έχουμε βάλει. Προς το παρόν καλά τα πάμε».

Όταν έκλεισε η δημόσια προσφορά, ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε: «Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, ο Όμιλος AKTOR βγήκε στις αγορές με την έκδοση ενός σημαντικού ομολογιακού δανείου. Η υπερκάλυψή του -με μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών- συνιστά μία σημαντική επιτυχία, αλλά και μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης τόσο στον στρατηγικό μας σχεδιασμό όσο και στο σήμερα και το αύριο της Ελληνικής οικονομίας. Η επιτυχημένη αυτή έκδοση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη μέχρι σήμερα πορεία μας και θα μας επιτρέψει να κάνουμε πραγματικότητα το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας. Θα αξιοποιήσουμε τα νέα αυτά κεφάλαια προκειμένου να υλοποιήσουμε τη συνέχιση του πλάνου μας, με στόχο τη διαφοροποίηση των εσόδων μας και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας και την κοινωνία».

Και πρόσθεσε: «Οικοδομούμε με συνέπεια τον νέο Όμιλο AKTOR, έχοντας ως γνώμονα τον πολλαπλασιασμό των μεγεθών μας και τη συγκρότηση ενός επιχειρηματικού οργανισμού που θα πρωταγωνιστεί στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όσοι έχουν ήδη εμπιστευτεί το όραμά μας, αισθάνονται δικαιωμένοι με την επιλογή τους. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η επενδυτική κοινότητα πίστεψε και αγκάλιασε τον σχεδιασμό μας για έναν μεγάλο και δυναμικό Όμιλο AKTOR. Η εμπιστοσύνη αυτή μας δίνει δύναμη για να ανεβάσουμε τον πήχη και να υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό μας με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και αισιοδοξία».

Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών του Ομίλου AKTOR στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εξαγορές, αλλά και επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια και Real Estate. Από τα αντληθέντα κεφάλαια, ποσό άνω των €110 εκατ. θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου την επόμενη διετία, ενώ άλλο ποσό ύψους περίπου €24 εκατ. θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.

Με βάση το πενταετές (2025-2030) επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου, στόχος είναι το 2030 οι πωλήσεις να ξεπεράσουν τα €3 δισ. με προβλεπόμενο EBITDA άνω των €400 εκατ. και εκτιμώμενα καθαρά κέρδη ύψους €119 εκατ., τα οποία θα προέρχονται όχι μόνο από τον κλάδο κατασκευών, αλλά και από άλλες δραστηριότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους στόχους αυτούς δεν περιλαμβάνεται η νέα δραστηριότητα του Ομίλου AKTOR στον τομέα του φυσικού αερίου, η οποία υλοποιείται μέσω της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%. Η ATLANTIC – SEE LNG TRADE έχει υπογράψει σημαντικές μακροχρόνιες συμφωνίες για την αγοραπωλησία υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, οι οποίες θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται από το 2030, ενώ, παράλληλα, θα είναι φορέας υλοποίησης της πρόσφατης συμφωνία της ΔΕΠΑ με την Ουκρανία, από την οποία αναμένονται άμεσα ροές εσόδων.

Η διαπραγμάτευση των 140.000 ομολογιών του Ομίλου AKTOR στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γίνεται με τον κωδικό «AKTRΟ1» στα ελληνικά «AKTRB1», στα λατινικά, αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο του Ομίλου προσέλκυσε το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον άνω των 7.500 ιδιωτών επενδυτών, στους οποίους και κατανεμήθηκε ποσοστό πάνω από 53% της έκδοσης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατευθύνθηκε σε ειδικούς επενδυτές.