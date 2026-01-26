Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές: Αποφάσεις για τη μάχη των «προμηθειών» μαζί με το ΕΕΑ

Κρίσιμη συνάντηση μέσω του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) και του προέδρου του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου (ο οποίος είναι μεσίτης ασφαλειών στο επάγγελμα) δίνει ο κλάδος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σήμερα (Δευτέρα 26/01 στις 17.00). Στη συνάντηση των σωματείων των επαγγελματιών της ασφάλισης θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την στάση που θα πρέπει να κρατήσει ο κλάδος απέναντι στην επίθεση που δέχεται και από τις ασφαλιστικές (που πληρώνουν τις προμήθειες) αλλά και τον τραπεζικό ανταγωνισμό.

Τα σωματεία των Διαμεσολαβητών έχουν στα χέρια τους Νομική Γνωμοδότηση που ουσιαστικά στηρίζει -έτσι δηλώνουν- τις θέσεις των επαγγελματιών της ασφάλισης κόντρα στις προθέσεις των ασφαλιστικών και των Τραπεζών.

Οι σχέσεις με τις ασφαλιστικές και τις τράπεζες



Οι σχέσεις ασφαλιστικών με τους διαμεσολαβητές (πράκτορες και μεσίτες) περνούν μία κρίση εξαιτίας της αλλαγής των συνθηκών στην ασφαλιστική αγορά. Η είσοδος εδώ και 15 χρόνια περίπου των ηλεκτρονικών πλατφόρμων μείωσε την δύναμη διαπραγμάτευσης των διαμεσολαβητών (έχουν πολλά σωματεία) απέναντι στις ασφαλιστικές στο θέμα των προμηθειών. Ωστόσο και οι διαμεσολαβητές που παραμένουν στην αγορά έχουν καταφέρει να διατηρούν ισχυρά δίκτυα και αποτελούν υπολογίσιμη δύναμη στην ασφαλιστική αγορά.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) τα τραπεζικά δίκτυα δίνουν το 45,6% της παραγωγής στις ασφαλίσεις ζωής το 9μηνο 2025, το 34,8% της παραγωγής ατομικών ασφαλίσεων ζωής προήλθε από τους πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας, το 17,1% από πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, το 1,5% από άμεσες πλατφόρμες και το 0,4% από μεσίτες ασφαλίσεων. Στις ομαδικές ασφαλίσεις, το 38,8% είναι από πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, το 25% είναι άμεσες πωλήσεις, το 11% από τραπεζικά δίκτυα και το 9,5% είναι από πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας και το 6,1% από άμεσες πωλήσεις.

Όμως οι εξελίξεις με τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές (η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς, η Eurolife από τη Eurobank και η συνεργασία της Generali με την Alpha Bank αλλά και οι επικείμενες κινήσεις της ΕΤΕ) οδηγούν σε σταδιακή αποδυνάμωση του κλάδου της διαμεσολάβησης που αριθμεί περίπου 14.000 επαγγελματίες.

Δύο από τις μεγαλύτερες -σε παραγωγή- ασφαλιστικές στην ελληνική αγορά, η Εθνική Ασφαλιστική και η Groupama είχαν αποφασίσει από τον Δεκέμβριο να αυξήσουν τα Δικαιώματα επί των Συμβολαίων (δηλαδή τα ποσοστά που εισπράττουν οι ίδιες οι ασφαλιστικές για κάθε πώληση) και η αύξησή τους θα οδηγήσει σε μείωση της πραγματικής αξίας των συμβολαίων και έτσι οι προμήθειες που θα πληρώνονται στους επαγγελματίες ασφαλιστές θα είναι μικρότερες.

Οι ασφαλιστές δεν θέλουν να συνεχιστεί αυτή η πρακτική καθώς βλέπουν ότι σταδιακά χάνουν εισοδήματα αλλά και περιθωριοποιούνται ως παραγωγοί ασφάλισης.