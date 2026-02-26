Eurobank: Καθαρά κέρδη 1,36 δισ. ευρώ το 2025 – Στο 55% η διανομή μερίσματος

Σε τροχιά υπέρβασης των επιχειρησιακών της στόχων κινήθηκε η Eurobank κατά το οικονομικό έτος 2025, ανακοινώνοντας ισχυρή κερδοφορία και ενισχυμένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων, παρά τις προκλήσεις από την αποκλιμάκωση των επιτοκίων της ΕΚΤ.

Τα συνολικά καθαρά κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 1,362 δισ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,412 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 4,9% σε ετήσια βάση. Παρά τη μικρή αυτή υποχώρηση, η τράπεζα κατάφερε να ξεπεράσει τις αρχικές εκτιμήσεις, επιτυγχάνοντας απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στο 16,0%, επίπεδο υψηλότερο από τους στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή του έτους.

Τα οργανικά έσοδα του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 4,6%, αγγίζοντας τα 3,319 δισ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1,7% στα 2,549 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε στο 2,48% (από 2,73% το 2024), ως αποτέλεσμα της μείωσης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τα έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν άλμα 15,7% φτάνοντας τα 770 εκατ. ευρώ, ωθούμενα από τις εργασίες δικτύου, τη διαχείριση περιουσίας και την ενσωμάτωση της CNP Cyprus Insurance.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 2,061 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 1,9% σε σχέση με το 2024.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 3,6% στα 308 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Μέρισμα

Η διοίκηση της Eurobank ανακοίνωσε τη διανομή του 55% των καθαρών κερδών στους μετόχους της. Με τα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται στα 0,37 ευρώ, η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει την ισχυρή κεφαλαιακή θέση της τράπεζας και την εμπιστοσύνη στις μελλοντικές ροές.

Ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, έδωσε το στίγμα της επόμενης τριετίας, αναδεικνύοντας τη σημασία των διεθνών δραστηριοτήτων, οι οποίες εισέφεραν σχεδόν το 50% της συνολικής κερδοφορίας.

Οι βασικοί πυλώνες του νέου επιχειρηματικού πλάνου (2026-2028) περιλαμβάνουν στόχο για αύξηση χορηγήσεων κατά 8% ετησίως, αξιοποίηση των συνεργειών στην Κύπρο, την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη και την ενσωμάτωση της Eurolife και τέλος πρόβλεψη για μέση ετήσια αύξηση κερδών ανά μετοχή κατά 10% και ενίσχυση του RoTE στο 17% έως το 2028.