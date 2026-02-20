Eurobank - Fairfax: Στρατηγική επέκταση στην Ινδία με αιχμή το AI και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Η στρατηγική επέκτασης της Eurobank στην Ινδία, σε σύμπραξη με τη Fairfax Digital Services, εδράζεται στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, σηματοδοτώντας μια νέα φάση διασυνοριακής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές διαμορφώνουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με στόχο τη δημιουργία ενός κλιμακούμενου λειτουργικού μοντέλου βασισμένου στο AI, το οποίο θα λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ινδίας.

Η στρατηγική αυτή αποτυπώθηκε και με τη συμμετοχή της Τράπεζας στο India AI Impact Summit 2026 στο Νέο Δελχί, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή φόρουμ για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που αναδεικνύει τον ενισχυμένο ρόλο της Ινδίας στον παγκόσμιο διάλογο για τη διακυβέρνηση, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στο συνέδριο συμμετείχαν αρχηγοί κυβερνήσεων, φορείς χάραξης πολιτικής και κορυφαία στελέχη της διεθνούς τεχνολογικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Narendra Modi και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Eurobank έδωσε το «παρών» όχι μόνο ως χρηματοπιστωτικός οργανισμός που επενδύει συστηματικά σε προηγμένες λύσεις AI, αλλά και ως στρατηγικός εταίρος που ενισχύει ενεργά τη διασύνδεσή του με το τεχνολογικό και χρηματοοικονομικό οικοσύστημα της Ινδίας.

Θεσμική ενίσχυση της παρουσίας στην Ινδία

Την Τράπεζα εκπροσώπησε ο Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Operating Officer & International Activities, στο πλαίσιο και της λειτουργίας του νέου Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ινδία. Για το γραφείο έχει ήδη δοθεί έγκριση από τη Reserve Bank of India, ενώ η έναρξη λειτουργίας του αναμένεται τον Μάρτιο του 2026. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική δέσμευση της Eurobank στην ινδική αγορά και στο χρηματοοικονομικό της οικοσύστημα.

Παράλληλα, ο Sanjay Tugnait, President & CEO της Fairfax Digital Services, συμμετείχε ως ομιλητής σε πάνελ υψηλού επιπέδου, συμβάλλοντας στη συζήτηση για τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό μέσω AI και για τη διεθνή συνεργασία στο πεδίο των οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Η παρουσία της Eurobank στο Summit εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική τοποθέτηση στο σημείο σύγκλισης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τεχνολογικής καινοτομίας και διασυνοριακής οικονομικής συνεργασίας.

AI Factory για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η Eurobank έχει ήδη δημιουργήσει AI Factory νέας γενιάς, τοποθετούμενη μεταξύ των πρώτων τραπεζικών οργανισμών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που υιοθετούν συστηματικά λύσεις Agentic AI.

Σε συνεργασία με το AI & Data Centre of Excellence της EY στην Ελλάδα, αναπτύσσει ένα επεκτάσιμο και αυτοματοποιημένο σύστημα για την ενσωμάτωση της Agentic AI στον πυρήνα των τραπεζικών λειτουργιών, περνώντας από πιλοτικές εφαρμογές σε λύσεις μεγάλης κλίμακας.

Αξιοποιώντας το Microsoft Azure και την EY.ai Agentic Platform, με την υποστήριξη της επιταχυνόμενης υπολογιστικής ισχύος της NVIDIA, η Τράπεζα αναπτύσσει ευφυή συστήματα που ενισχύουν την αποδοτικότητα, την ευελιξία και την πλήρως εξατομικευμένη εμπειρία εξυπηρέτησης. Η πρωτοβουλία σηματοδοτεί μετάβαση από την απλή αυτοματοποίηση σε εξελιγμένα agent-based μοντέλα, ενταγμένα σε αυστηρά πλαίσια διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Κεντρικό πυλώνα της μετάβασης αποτελεί η στρατηγική συμμαχία με τη Fairfax Digital Services. Το μοντέλο συνεργασίας σχεδιάζεται σε Ελλάδα και Καναδά και υλοποιείται στην Ινδία, διαμορφώνοντας ένα διασυνοριακό πλαίσιο ανάπτυξης και παράδοσης τεχνολογικών λύσεων. Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργηθεί Global Delivery Center (GDC) στην Ινδία, σε συνεργασία με τη Fairfax Digital Services και ινδικούς τεχνολογικούς οργανισμούς, ενισχύοντας τις τοπικές μηχανικές δυνατότητες και τη μακροπρόθεσμη τεχνολογική παρουσία της Eurobank στη χώρα.

“Digital Brain” και οργανωτικός μετασχηματισμός

Σε συνεργασία με την Accenture, η Eurobank αναπτύσσει ένα enterprise-wide «Digital Brain», ενσωματώνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στον πυρήνα της εμπειρίας πελάτη και των εσωτερικών λειτουργιών.

Η σύμπραξη περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ψηφιακών καναλιών, των φυσικών σημείων επαφής και του τεχνολογικού κορμού της Τράπεζας, μέσω Digital Factory, Digital Leader Incubator διεθνούς επιπέδου, AI-powered «Digital Brain» και ενός GenAI-augmented κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού, που επιταχύνει την υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων σε οργανωτικό επίπεδο.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένες εφαρμογές AI, αλλά για συνολική αναδιάρθρωση του τρόπου σχεδιασμού των customer journeys, υλοποίησης λειτουργιών και ανάπτυξης τεχνολογίας, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ποιότητας υπηρεσιών, της διακυβέρνησης και της ανθεκτικότητας. Από κοινού, Eurobank και Accenture διαμορφώνουν το επόμενο στάδιο της ψηφιακής τραπεζικής στην περιοχή.

Διεύρυνση συνεργασιών στο τεχνολογικό οικοσύστημα

Στο περιθώριο του Summit, η Eurobank βρίσκεται σε διάλογο με κορυφαίους διεθνείς και ινδικούς τεχνολογικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων οι Infosys, LTIMindtree, Accenture, EY, IBM και Celesta Capital. Οι επαφές αυτές στοχεύουν στη διαμόρφωση δομημένων συνεργασιών, στη διερεύνηση καινοτόμων συμπράξεων και στην ευθυγράμμιση τεχνολογικών οδικών χαρτών σε τομείς όπως το AI, οι ψηφιακές υποδομές και τα διασυνοριακά μοντέλα παράδοσης λύσεων.

Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στη συνολική στρατηγική της Eurobank για την ενίσχυση της θέσης της ως περιφερειακού χρηματοπιστωτικού οργανισμού με ισχυρές διεθνείς τεχνολογικές συμμαχίες και σταθερό προσανατολισμό στην καινοτομία.

Στρατηγική διασύνδεση με την Ινδία

Το τελευταίο έτος, η Eurobank έχει αναλάβει ενεργό ρόλο ως καταλύτης επιχειρηματικής και τεχνολογικής διασύνδεσης μεταξύ Ινδίας, Ελλάδας και Κύπρου.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται η υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης με το Indian Chamber of Commerce, η συνίδρυση και έναρξη λειτουργίας στη Βομβάη του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ινδίας–Ελλάδας–Κύπρου (IGC), η διοργάνωση του 1ου Επιχειρηματικού Forum Ινδίας–Ελλάδας–Κύπρου στην Αθήνα και αντίστοιχης διοργάνωσης στη Λεμεσό την επόμενη ημέρα.

Παράλληλα, στηρίζει τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC), έχει αναπτύξει στρατηγική συνεργασία με την NPCI International Payments Limited για τη διαλειτουργικότητα του ινδικού συστήματος πληρωμών UPI σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ έχει προχωρήσει και στη δημιουργία Global Delivery Center στην Ινδία.

Μετά και την έγκριση της Reserve Bank of India, βρίσκεται σε διαδικασία έναρξης λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Βομβάη, ενισχύοντας περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της παρουσία στη χώρα.

Μέσω της συνεργασίας της με τη Fairfax Digital Services, η Eurobank συμμετέχει επίσης στο οικοσύστημα του India Deep Tech Alliance, ένα industry-led σχήμα που υποστηρίζει την ανάπτυξη deep tech και τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, ενισχύοντας τη διασυνοριακή μεταφορά τεχνογνωσίας και τη σύνδεση με το οικοσύστημα καινοτομίας της Ινδίας.