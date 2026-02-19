Ανοδικά ο τζίρος των καταλυμάτων το 2025 - Μείωση 3,4% στην εστίαση

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου των καταλυμάτων το έτος 2025 ανήλθε σε 11.766.152 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το έτος 2024, όπου είχε ανέλθει σε 11.388.355 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων των υπηρεσιών εστίασης το έτος 2025 ανήλθε σε 10.734.747 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,4% σε σχέση με το έτος 2024, όπου είχε ανέλθει σε 11.117.232 χιλ. ευρώ

Η μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών το 2025 σε σχέση με το 2024 για τα καταλύματα

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου των Καταλυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2025 και 2024 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης (6,8%), Κέρκυρας και Ηρακλείου (6,6%), ενώ μείωση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θήρας (17,2%) και Μυκόνου (0,5%).

Η μεγαλύτερη μείωση του κύκλου εργασιών 2025 στην εστίαση

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1,0%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2025 και 2024 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θήρας (15,5%) και Μεσσηνίας (8,1%), ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας (3,7%) και Ηρακλείου (1,1%).