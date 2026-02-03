Alpha Bank: Έκδοση νέου ομολόγου διάρκειας 7 ετών και ανάκληση παλαιότερου

Η Alpha Bank προχωρά σε νέα έκδοση ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred), σε ευρώ, διάρκειας 7 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στο 6ο έτος (7NC6). H διάρκεια της έκδοσης (7 έτη) έχει ως στόχο την ευθυγράμμιση της καμπύλης επιτοκίων του δανεισμού της τράπεζας ενισχύοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων. Aπευθύνεται σε θεσμικούς επενδυτές με χαμηλότερο ποσό τις 100.000 ευρώ. Η απόδοση του ομολόγου αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 3,6%-3,8%

Ταυτόχρονα, η Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση. Στη συναλλαγή συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.