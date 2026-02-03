Ασφαλιστικές: Παραγωγή 5,377 δις. ευρώ στο 11μηνο 2025

Στα 5,377 δις. ευρώ διαμορφώθηκε η ασφαλιστική παραγωγή στο 11μηνο (Ιανουαρίου-Νοεμβρίου) 2025 καταγράφοντας αύξηση 4,6% συμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ. Απ’ αυτά τα 2,50 δις ευρώ αφορούν παραγωγή ασφαλίσεων ζωής με αύξηση 1,2% και τα 2,875 δις. ευρώ είναι παραγωγή ασφαλίσεων κατά ζημιών με αύξηση 7,8%.

Ασφαλίσεις Ζωής

Σε ότι αφορά τις ασφαλίσεις ζωής το 1,102 δις. ευρώ είναι κλασικές ασφαλιστήρια (οριακή άνοδο έναντι του 11μηνου 2024) , οι ασφαλίσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα 1,112 δις. ευρώ με άνοδο 2,9% ενώ σε ότι αφορά τα ομαδικά ασφαλιστήρια (συνταξιοδοτικά) συνεχίστηκε η υποχώρηση της παραγωγής στα 287 εκατ. ευρώ.

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Οι ασφαλίσεις κατά ζημιών είχαν μεγαλύτερη αύξηση (7,8%) με τους περισσότερους κλάδους ανοδικούς και διαμορφώθηκαν στα 2,875 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 754,622 εκατ. αφορούσαν την αστική ευθύνη αυτοκινήτου (με αύξηση 5,4%) και οι λοιποί κλαδοι (2,12 δις ευρώ) κατέγραψαν σημαντική αύξηση 8,6%.

Ο κλάδος ασθενειών (περιλαμβάνει τα ασφαλιστήρια Υγείας) αυξήθηκε κατά 8,2% και διαμορφώνεται στα 509,363 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αποδίδεται στην αύξηση των ασφαλίστρων του κλάδου.

Σημαντική άνοδο έχουν (λόγω και των μέτρων και κινήτρων της κυβέρνησης) τα ασφαλιστήρια πυρός και στοιχείων της φύσης (φυσικές καταστροφές) που διαμορφώνονται στα 451,7 εκατ. ευρώ με άνοδο 12,3%

Mεγάλη αύξηση (49,6%) έχουν οι εγγυητικές επιστολές (εγγυήσεις) στα 32 εκατ. ευρώ ενώ αύξησαν τα ποσοστά τους και οι Γενικές Αστικές Ευθύνες , στα 162 εκατ. ευρώ με άνοδο 4,3%. Μερίδια αυξάνουν και οι ασφαλίσεις για χρηματικές απώλειες που διαμορφώθηκαν στα 86 εκατ. ευρώ με άνοδο 18,3%.