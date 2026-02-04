Αυξήθηκε στο 19% η ασφαλιστική κάλυψη κατοικιών στην Ελλάδα, τον Σεπτέμβριο 2025

Tα συμβόλαια ασφάλισης κατοικιών που βρίσκονταν σε ισχύ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 1.304.067, σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη καταγραφή της 30ής Ιουνίου 2025. Το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης επί του συνόλου των κατοικιών της χώρας διαμορφώνεται στο 19,8%, με τη συμμετοχή 25 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που καλύπτουν το 98,5% της παραγωγής στον κλάδο Περιουσίας.

Αύξηση καταγράφεται και στα συμβόλαια με κάλυψη κτιρίου, τα οποία ανήλθαν σε 1.130.266, ενισχυμένα κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, με το αντίστοιχο ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης να φθάνει στο 17,1%.

Έντονα ανοδικά κινούνται οι ασφαλίσεις κατοικιών που καλύπτουν κινδύνους από καιρικά φαινόμενα και σεισμό, οι οποίες εμπίπτουν στις προϋποθέσεις για την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ. Οι συγκεκριμένες καλύψεις αυξήθηκαν κατά 4,8% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, ανεβάζοντας τη συμμετοχή τους στο σύνολο των ασφαλιστηρίων με κάλυψη κτιρίου στο 69,6%, από 67,7% τον Ιούνιο του 2025.

Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα συμβόλαια ασφάλισης περιουσίας εμπλουτίζονται σταδιακά με το πλήρες φάσμα καλύψεων για καταστροφικά γεγονότα που προβλέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.