Ασφαλιστικές εισφορές 2026: «Κλείδωσε» αύξηση στο 2,5% - Τα νέα ποσά και το όφελος για μη μισθωτούς

Αυξημένες κατά 2,5% θα είναι από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, με τη σχετική υπουργική απόφαση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα δημοσιευθεί μέχρι την Δευτέρα, να αποτυπώνει τα νέα ποσά ανά ασφαλιστική κατηγορία.

Πρόκειται για την ετήσια αναπροσαρμογή που συνδέεται με τον πληθωρισμό του 2025 και όχι με τις μισθολογικές αυξήσεις, καθώς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναβάλλεται η εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού.



Η αναβολή αυτή, φυσικά, αποδεικνύεται καθοριστική για περίπου 1,4 εκατ. μη μισθωτούς, καθώς αν οι εισφορές συνδέονταν με τον Δείκτη Μεταβολής Μισθών, όπως προβλέπει ο νόμος, οι αυξήσεις για το 2026 θα κινούνταν σε επίπεδα σχεδόν διπλάσια, κοντά στο 5,5% έως 6%.



Έτσι, η επιλογή της κυβέρνησης να μεταθέσει την εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού για το 2027 περιορίζει αισθητά την επιβάρυνση για το 2026, διατηρώντας τις αυξήσεις κοντά στον πληθωρισμό και αποφεύγοντας μια απότομη αύξηση του ασφαλιστικού κόστους για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Πόσο διαμορφώνονται οι εισφορές κύριας σύνταξης

Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι μηνιαίες εισφορές κύριας σύνταξης από 1/1/2026 διαμορφώνονται ως εξής:

1η ασφαλιστική κατηγορία: 185,09 ευρώ

2η ασφαλιστική κατηγορία: 222,12 ευρώ

3η ασφαλιστική κατηγορία: 281,82 ευρώ

4η ασφαλιστική κατηγορία: 354,66 ευρώ

5η ασφαλιστική κατηγορία: 440,64 ευρώ

6η ασφαλιστική κατηγορία: 597,06 ευρώ

Ειδική κατηγορία: 111,06 ευρώ.

Τα ποσά προκύπτουν μετά την εφαρμογή της αύξησης 2,5% σε σχέση με το 2025 και αφορούν αποκλειστικά την εισφορά κύριας σύνταξης. Αναπροσαρμογή κατά 2,5% καταγράφεται και στις εισφορές υγειονομικής περίθαλψης για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, τόσο για τις παροχές σε χρήμα όσο και για τις παροχές σε είδος, οι οποίες συμπληρώνουν τη μηνιαία ασφαλιστική δαπάνη για κάθε ασφαλισμένο.

Για την 1η ασφαλιστική κατηγορία, η εισφορά διαμορφώνεται:

σε 5,97 ευρώ για υγεία σε χρήμα και

σε 59,71 ευρώ για υγεία σε είδος.

Από την 2η μέχρι και την 6η ασφαλιστική κατηγορία, τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται:

σε 7,16 ευρώ για υγεία σε χρήμα και

σε 71,65 ευρώ για υγεία σε είδος.

Μειωμένες εισφορές, 3,58 ευρώ για παροχές υγείας σε χρήμα και 35,82 ευρώ για παροχές υγείας σε είδος, προβλέπονται για την ειδική κατηγορία. Υπενθυμίζεται οτι τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10 ευρώ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2 ευρώ.