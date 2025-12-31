Ληξιπρόθεσμες συντάξεις: Η εικόνα των εκκρεμών αιτημάτων και οι χρόνοι απονομής

Σημάδια σταδιακής βελτίωσης καταγράφονται στην απονομή των συντάξεων, με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία να δείχνουν περιορισμό των ληξιπρόθεσμων εκκρεμοτήτων και ταχύτερη επεξεργασία νέων αιτημάτων, ιδίως στις επικουρικές συντάξεις και τις εφάπαξ παροχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν το 2025, οι εκκρεμείς αιτήσεις επικουρικών συντάξεων με δυνατότητα άμεσης έκδοσης παραμένουν σε σχετικά σταθερό επίπεδο, περί τις 31.000. Κατά τη διάρκεια του έτους υποβλήθηκαν περίπου 54.000 νέα αιτήματα, ενώ την ίδια περίοδο εκδόθηκαν 67.000 αποφάσεις, γεγονός που αποτυπώνει καθαρή υπεροχή των απονομών έναντι των νέων αιτήσεων.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προσδοκίες για περαιτέρω αποκλιμάκωση των εκκρεμοτήτων το επόμενο διάστημα, εφόσον διατηρηθεί ο ίδιος ρυθμός.

Στον δημόσιο τομέα, οι επικουρικές συντάξεις εκδίδονται πλέον σε σύντομο χρόνο μετά την απονομή της κύριας σύνταξης, μέσω της διαδικασίας fast track. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, η απονομή ολοκληρώνεται εντός ενός μήνα, περιορίζοντας σημαντικά την αναμονή των δικαιούχων.



Ακόμη πιο βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα στις εφάπαξ παροχές. Οι ληξιπρόθεσμες εκκρεμότητες έχουν μειωθεί κατά περίπου 25% και διαμορφώνονται πλέον σε περίπου 7.000 αιτήσεις. Η πρόοδος αυτή αποδίδεται στον συνδυασμό οργανωτικών παρεμβάσεων και ψηφιακών εργαλείων που επιταχύνουν τον έλεγχο και την επεξεργασία των φακέλων.

Ψηφιοποίηση ασφαλιστικού αρχείου

Πάντως καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση των χρόνων απονομής διαδραματίζει το έργο ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού αρχείου. Η μετατροπή του έντυπου υλικού σε ψηφιακή μορφή επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στα ασφαλιστικά δεδομένα και μειώνει τις καθυστερήσεις που προκαλούσε η αναζήτηση και ο έλεγχος φυσικών φακέλων. Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου έχει ήδη ψηφιοποιηθεί, ενώ η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται έως την άνοιξη του 2026.



Η συνολική εικόνα δείχνει ότι, παρά το γεγονός πως εξακολουθούν να υπάρχουν χιλιάδες εκκρεμή αιτήματα συνταξιοδότησης, οι ρυθμοί απονομής κινούνται πλέον σε υψηλότερα επίπεδα από τα προηγούμενα χρόνια. Πηγές του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σημειώνουν ότι η συνέχιση της ψηφιοποίησης και η διατήρηση του ρυθμού έκδοσης αποφάσεων θεωρούνται κρίσιμες παράμετροι για τη σταδιακή εξάλειψη των ληξιπρόθεσμων συντάξεων.