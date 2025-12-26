Αναδρομικά συντάξεων: Ποιοι «βλέπουν» έως 8.500 ευρώ με τόκο 6% και ποιοι παραμένουν σε αναμονή

Σε φάση σταδιακής εκκαθάρισης, αλλά με σημαντικές εκκρεμότητες, βρίσκεται το ζήτημα των αναδρομικών συντάξεων, με χιλιάδες συνταξιούχους να αναμένουν ποσά που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ή και ξεπερνούν τις 8.500 ευρώ. Τα μεγαλύτερα ποσά αφορούν αναδρομικά κύριων συντάξεων, τα οποία μάλιστα καταβάλλονται έντοκα, ενώ οι επικουρικές παραμένουν εκτός αντίστοιχης διαδικασίας.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα δεδομένα, περίπου 370.000 συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν, αναμένουν την καταβολή αναδρομικών 11μήνου με επιτόκιο 6% ετησίως. Η περίοδος για την οποία υπολογίζονται οι τόκοι εκτείνεται έως και επτά έτη, γεγονός που ανεβάζει αισθητά το τελικό ποσό που θα πιστωθεί στους δικαιούχους.

Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό το μέτωπο για δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 και παρότι διαθέτουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, δεν έχουν λάβει ούτε τις αυξήσεις που προβλέπει ο νόμος ούτε τα αντίστοιχα αναδρομικά. Πρόκειται κυρίως για ασφαλισμένους από ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και ειδικών κλάδων, για τους οποίους εκκρεμεί ακόμη ο επανυπολογισμός της κύριας σύνταξής τους.

Σε εκκρεμότητα περίπου 40.000 κύριες συντάξεις

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, σε εκκρεμότητα βρίσκονται 39.449 κύριες συντάξεις που αντιστοιχούν σε 39.129 συνταξιούχους. Τα μεγαλύτερα «υπόλοιπα» εντοπίζονται στον πρώην ΙΚΑ με 11.540 περιπτώσεις, στο Δημόσιο με 9.162 και στον πρώην ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ με 13.005 συντάξεις. Ακολουθούν τα ταμεία επιστημόνων του πρώην ΕΤΑΑ (ΤΣΑ και ΤΣΜΕΔΕ), καθώς και μικρότερα ταμεία όπως το ΝΑΤ και ο ΟΓΑ Υπαλλήλων.

Οι αυξήσεις που συνδέονται με τα συγκεκριμένα αναδρομικά έχουν αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2019, βάσει των βελτιωμένων ποσοστών αναπλήρωσης που εισήγαγε ο νόμος 4670/2020. Έτσι, για ασφαλισμένους με 35 έως 36 έτη ασφάλισης τα αναδρομικά συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 3.000 και 5.000 ευρώ, ενώ για όσους έχουν 40 έτη ασφάλισης και υψηλό συντάξιμο μισθό, τα ποσά μπορούν να υπερβούν τις 8.500 ευρώ.

Ενδεικτικά, στα 31 έτη ασφάλισης προβλέπεται προσαύξηση 1,08% στην ανταποδοτική σύνταξη, ενώ στα 40 έτη το ποσοστό αναπλήρωσης αυξάνεται συνολικά κατά 7,2%, με ενδιάμεσες κλίμακες να εφαρμόζονται αναλογικά.

Υπουργείο Εργασίας: Δεν χρειάζεται αίτηση από τους δικαιούχους

Κύκλοι του υπουργείου Εργασίας διευκρινίζουν ότι για τον επανυπολογισμό των συντάξεων δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο φορέας διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία και προχωρά αυτεπάγγελτα στις σχετικές διαδικασίες. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το έργο του επανυπολογισμού έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ωστόσο καταγράφεται αυξημένος αριθμός ενστάσεων και αιτήσεων επανεξέτασης, πολλές εκ των οποίων θεωρούνται ατεκμηρίωτες.

Ιδιες πηγές σημειώνουν οτι οι μαζικές και χωρίς σαφή αιτιολόγηση αιτήσεις όχι μόνο δεν επισπεύδουν τις πληρωμές, αλλά ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες καθυστερήσεις στη διαδικασία. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι να ολοκληρωθεί ο κύκλος των επανυπολογισμών και των καταβολών έως τις αρχές του 2026.