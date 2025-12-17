Τέλος στις αυξήσεις στα χαρτιά: Τι σημαίνει η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Η προσωπική διαφορά είναι ένας όρος που ακούγεται «λογιστικός», αλλά για πολλούς συνταξιούχους μεταφράζεται σε κάτι πολύ απλό: γιατί οι αυξήσεις περνούσαν… χωρίς να περνούν στην τσέπη. Αν τελικά καταργηθεί, αλλάζει το βασικό: ο συμψηφισμός τελειώνει και οι αυξήσεις αρχίζουν να φαίνονται πραγματικά.

Τι είναι η προσωπική διαφορά

Πρόκειται για το ποσό που προέκυψε μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων . Αν ο νέος υπολογισμός έβγαζε χαμηλότερη σύνταξη, η διαφορά δεν κόπηκε απότομα: κρατήθηκε ως «προσωπική διαφορά». Το πρόβλημα; Για χρόνια λειτουργούσε σαν κόφτης, επειδή κάθε αύξηση πήγαινε πρώτα να τη «σβήσει».

Πώς βρίσκεις αν έχεις προσωπική διαφορά

1) Από το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης (ο πιο σίγουρος τρόπος)

Μπαίνεις στο myEFKA, κατεβάζεις το ενημερωτικό σημείωμα και κοιτάς αν υπάρχει πεδίο:

«Προσωπική Διαφορά» ή

«Διαφορά Επανυπολογισμού»

Αν εμφανίζεται ποσό (στα μεικτά), τότε σε αφορά.

2) Το «τεστ της πραγματικής ζωής»

Αν τα τελευταία 2–3 χρόνια άκουγες «δόθηκαν αυξήσεις» αλλά εσύ δεν είδες ούτε 1 ευρώ παραπάνω στον λογαριασμό, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχεις προσωπική διαφορά.

Με λίγα λόγια: είχες αύξηση στα χαρτιά, όχι στην τσέπη.

Τι σημαίνει η κατάργησή της – Τα παραδείγματα που δείχνουν την αλήθεια

Για να γίνει ξεκάθαρο, πάμε με απλά σενάρια. Θεωρούμε μια ενδεικτική ετήσια αύξηση 3% (η λογική είναι ίδια όποιο κι αν είναι το ποσοστό).

Παράδειγμα 1: Μικρή προσωπική διαφορά – «Ξεκλειδώνει» άμεσα

Σύνταξη σήμερα: 1.000 €

Προσωπική διαφορά: 30 €

Αύξηση 3%: 30 €

Τι γινόταν μέχρι τώρα:

Η αύξηση των 30 € πήγαινε να σβήσει την προσωπική διαφορά → 0 € αύξηση στην τσέπη

Με κατάργηση προσωπικής διαφοράς:

Η αύξηση περνά κανονικά → +30 € τον μήνα

Κέρδος: 360 € τον χρόνο

Παράδειγμα 2: Μεσαία προσωπική διαφορά – Τέλος στο «παγωμένο»

Σύνταξη σήμερα: 1.200 €

Προσωπική διαφορά: 80 €

Αύξηση 3%: 36 €

Πριν:

Τα 36 € έσβηναν μέρος της προσωπικής διαφοράς → μηδέν στην τσέπη

Με κατάργηση:

Η αύξηση δεν συμψηφίζεται → +36 € τον μήνα

Κέρδος: 432 € τον χρόνο

Παράδειγμα 3: Μεγάλη προσωπική διαφορά – Όχι «δώρο», αλλά ξεπάγωμα αυξήσεων

Σύνταξη σήμερα: 1.400 €

Προσωπική διαφορά: 150 €

Αύξηση 3%: 42 €

Εδώ να το πούμε όπως είναι:

Δεν σημαίνει ότι θα δει ξαφνικά 150 €. Σημαίνει ότι σταματά το φαινόμενο «το κράτος δίνει αύξηση και την τρώει η προσωπική διαφορά».

Με κατάργηση:

→ +42 € τον μήνα αντί για «τίποτα»

Κέρδος: 504 € τον χρόνο

Ποιοι κερδίζουν πρώτοι

Κερδισμένοι είναι κυρίως:

οι παλιοί συνταξιούχοι (πριν το 2016),

όσοι έχουν μικρή ή μεσαία προσωπική διαφορά,

όσοι ήταν για χρόνια στην κατηγορία «ακούω για αυξήσεις, δεν τις βλέπω».

Όσοι είχαν μεγάλη προσωπική διαφορά δεν χάνουν, αλλά μέχρι σήμερα ήταν οι πιο «μπλοκαρισμένοι». Με την κατάργηση, τουλάχιστον, οι αυξήσεις αρχίζουν να περνούν.

Η προσωπική διαφορά ήταν μια λύση που απέτρεψε απότομες μειώσεις, αλλά στην πορεία έγινε το μόνιμο «φρένο» στις αυξήσεις. Η κατάργησή της βάζει τέλος σε ένα παράδοξο που εξόργιζε τους συνταξιούχους: αύξηση να ανακοινώνεται, αλλά να μην φαίνεται ποτέ.