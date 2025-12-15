Συντάξεις: Ο οδικός χάρτης για τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Τον δρόμο για αυξήσεις στις συντάξεις ανοίγει το νέο πλαίσιο που διέπει την περιβόητη προσωπική διαφορά. Η κυβέρνηση αποφάσισε τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η οποία ταλάνιζε χιλιάδες απόμαχους της δουλειάς από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου μέχρι και σήμερα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αφορά περίπου 671.000 συνταξιούχους, οι οποίοι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θα δουν πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές τους.

Οι αυξήσεις θα αρχίσουν να αποτυπώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2026, έστω και με μικρά ποσά, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 καθιερώνεται ενιαία ποσοστιαία αύξηση για όλους τους συνταξιούχους, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά. Για το 2026, οι περισσότερο ωφελημένοι θα είναι όσοι έχουν ήδη μηδενική προσωπική διαφορά, αλλά και εκείνοι των οποίων η προσωπική διαφορά είναι μικρή και «απορροφάται» από τις αυξήσεις.

Το πλαίσιο της ρύθμισης αποτυπώνεται στο νομοσχέδιο με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και λοιπές διατάξεις». Σε αυτό περιγράφεται αναλυτικά ο μηχανισμός με τον οποίο περιορίζεται σταδιακά ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς με τις ετήσιες αυξήσεις των κύριων συντάξεων.

Οι τρεις κατηγορίες συνταξιούχων

Οι συνταξιούχοι που εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Πρώτη κατηγορία:

Αφορά όσους συνταξιούχους μηδενίζουν πλήρως την προσωπική τους διαφορά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Οι συγκεκριμένοι δικαιούνται ολόκληρη την αύξηση που θα χορηγηθεί το 2026, η οποία εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου στο 2,4%.

Δεύτερη κατηγορία:

Περιλαμβάνει συνταξιούχους των οποίων η προσωπική διαφορά, στις 31.12.2025, είναι μικρότερη από το 50% της αύξησης που προκύπτει για το 2026. Σε αυτή την περίπτωση, η προσωπική διαφορά συμψηφίζεται με την αύξηση, αλλά ο συνταξιούχος λαμβάνει τελικά το υπόλοιπο ποσό, με κατώτατο όριο το 50% της συνολικής αύξησης. Θα πάρει δηλαδή τουλάχιστον τη μισή αύξηση στην τσέπη του.

Τρίτη κατηγορία:

Αφορά όσους έχουν προσωπική διαφορά μεγαλύτερη από το 50% της αύξησης που αντιστοιχεί στο 2026. Οι συνταξιούχοι αυτοί θα λάβουν το 50% της αύξησης, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα συνεχίσει να συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά.

Σε κάθε περίπτωση κομβικό σημείο της ρύθμισης αποτελεί το έτος 2027. Κι αυτό γιατί από 1η Ιανουαρίου 2027, στο ποσό της σύνταξης – όπως θα έχει διαμορφωθεί έως τις 31.12.2026 – θα χορηγείται πλήρης αύξηση, χωρίς κανέναν συμψηφισμό με την εναπομείνασα προσωπική διαφορά. Με τον τρόπο αυτό, η προσωπική διαφορά παύει πλέον να λειτουργεί ως «φρένο» στις αυξήσεις.

Παράλληλα ξεκαθαρίζεται ότι το δημοσιονομικό κόστος από τα επιπλέον ποσά που θα καταβάλλονται στους συνταξιούχους θα καλύπτεται πλέον κάθε χρόνο μέσω πρόσθετης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ, η οποία θα προβλέπεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.