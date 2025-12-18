Συντάξεις: Αυξήσεις πριν τα Χριστούγεννα – Έως 520 ευρώ στους λογαριασμούς την Παρασκευή

Από την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου θα αρχίσουν να βλέπουν στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι τις αυξημένες συντάξεις για το 2026, με διπλό όφελος. Αφενός από τις φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και αφετέρου από τον ετήσιο μηχανισμό αναπροσαρμογής, που περιορίζει τις απώλειες από τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 19 και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, έπειτα από συντονισμένη προσπάθεια ώστε τα αυξημένα ποσά να πιστωθούν πριν από τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Η ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων διαμορφώνεται στο 2,4%, ενώ το καθαρό εισόδημα ενισχύεται επιπλέον από τη μείωση κατά δύο μονάδες του φορολογικού συντελεστή σε κάθε κλιμάκιο έως τις 40.000 ευρώ. Επειδή τα μέτρα αφορούν το ατομικό και όχι το οικογενειακό εισόδημα, για τα ζευγάρια συνταξιούχων το όφελος ουσιαστικά διπλασιάζεται.

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Παραδείγματα με τα αυξημένα ποσά

Καθαρή σύνταξη 953 ευρώ: Ετήσια αύξηση 230 ευρώ από την αναπροσαρμογή και 40 ευρώ από τη φοροελάφρυνση. Μαζί με την ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους, το συνολικό όφελος φτάνει τα 520 ευρώ.

Καθαρή σύνταξη 1.143 ευρώ: Κέρδος 288 ευρώ από τον μηχανισμό προσαρμογής και 100 ευρώ από τη μείωση φόρου. Συνολικό όφελος 388 ευρώ.

Καθαρή σύνταξη 1.333 ευρώ: Ετήσια αύξηση 346 ευρώ από την αναπροσαρμογή και φοροελάφρυνση 160 ευρώ. Συνολικά 506 ευρώ επιπλέον.

Τα οφέλη από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι η καταβολή του Δεκεμβρίου είναι η πρώτη κατά την οποία όλοι οι συνταξιούχοι βλέπουν αυξήσεις, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς κατά 50%.

Έτσι, μερικώς ωφελημένοι από τον μηχανισμό αναπροσαρμογής θα είναι και περίπου 670.000 συνταξιούχοι, των οποίων οι απολαβές είχαν παραμείνει στάσιμες επί χρόνια λόγω της προσωπικής διαφοράς που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Υπενθυμίζεται ότι η φοροελάφρυνση της ΔΕΘ εφαρμόζεται οριζόντια και δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη προσωπικής διαφοράς.



Ενδεικτικά, συνταξιούχος με προσωπική διαφορά και καθαρή μηνιαία σύνταξη 1.270 ευρώ θα λάβει αύξηση 163 ευρώ από την αναπροσαρμογή (το μισό της κανονικής), ενώ έως φέτος δεν είχε κανένα όφελος. Παράλληλα, ο φόρος του μειώνεται κατά 140 ευρώ, οδηγώντας σε συνολικό κέρδος 303 ευρώ για το 2026.



Σε κάθε περίπτωση, η προσωπική διαφορά προβλέπεται να καταργηθεί πλήρως με την πρώτη καταβολή των συντάξεων για το 2027, τον επόμενο Δεκέμβριο, κλείνοντας οριστικά έναν κύκλο ανισοτήτων στο συνταξιοδοτικό σύστημα.