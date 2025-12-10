Μητσοτάκης στο TikTok για προσωπική διαφορά: Τέλος το «παίρνω αύξηση στη σύνταξη αλλά δεν τη βλέπω»

Σε ανάρτηση για την διαδικασία κατάργησης της προσωπικής διαφοράς προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την Τετάρτη (10/12).

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως από 1/1 του 2026 το μέτρο θα μειωθεί στο 50% ενώ από το 2027 θα δοθεί οριστικό τέλος σε «μια από τις μεγαλύτερες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου» ενώ από την αρχή του έτους οι συνταξιούχοι θα αρχίσουν να βλέπουν τις αυξήσεις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

«Με νόμο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε χθες, μια ακόμα από τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά. Από 1/1 του 2026, η προσωπική διαφορά μειώνεται στο 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως. Τι σημαίνει αυτό; Ότι όλοι οι συνταξιούχοι και αυτοί οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά, θα αρχίσουν επιτέλους από 1η Ιανουαρίου να βλέπουν αυξήσεις. Κάθε αύξηση θα φτάνει πια ολόκληρη στην τσέπη των συνταξιούχων. Τέλος οι συμψηφισμοί. Τέλος το "παίρνω αύξηση αλλά δεν την βλέπω". Δηλαδή με απλά λόγια. Τέλος η προσωπική διαφορά».