«Βεντάλια» στήριξης στους συνταξιούχους - Οι αυξήσεις και το «ψαλίδι» της προσωπικής διαφοράς

Ένα τετραπλό πακέτο παρεμβάσεων που στοχεύει στη μόνιμη ενίσχυση του εισοδήματος εκατομμυρίων συνταξιούχων δρομολογεί η κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα. Τα μέτρα κινούνται σε τέσσερις άξονες: τη νέα ετήσια αύξηση των συντάξεων, την προοδευτική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, την καθιέρωση της ετήσιας ενίσχυσης των 250 ευρώ και τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα οι οποίες θα μειώσουν τα φορολογικά βάρη και κατ' επέκταση θα αυξήσουν το καθαρό εισόδημα.

Το πρώτο μέτρο που θα ενεργοποιηθεί αφορά την οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ, η οποία πλέον αποκτά μόνιμο χαρακτήρα. Η καταβολή της αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου του 2025 και θα αφορά περίπου 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους άνω των 65 ετών, υπό συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Δικαιούχοι θα είναι άγαμοι με εισόδημα έως 14.000 ευρώ και έγγαμοι με έως 26.000 ευρώ, ενώ η φορολογητέα ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 300.000 ευρώ για έγγαμους.

Χωρίς οποιοδήποτε κριτήριο θα λαμβάνουν την ενίσχυση οι συνταξιούχοι αναπηρίας καθώς και οι συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αιτήσεις, ενώ το ποσό παραμένει αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο.

Νέα αύξηση συντάξεων από Δεκέμβριο 2025

Με την καταβολή των συντάξεων του Ιανουαρίου 2026 θα φανεί και η ετήσια αύξηση των συντάξεων. Η φετινή αύξηση, που για το 2026 εκτιμάται στο 2,4%, αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και προκύπτει βάσει του μηχανισμού που συνδυάζει τον ετήσιο πληθωρισμό με τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης.

Ο τύπος είναι ο ίδιος που εφαρμόζεται από το 2023 και προβλέπει ότι η αύξηση ισούται με το άθροισμα πληθωρισμού και ΑΕΠ, διαιρεμένο διά του δύο. Με τον τρόπο αυτό, οι συντάξεις προσαρμόζονται τόσο στο κόστος ζωής όσο και στη συνολική πορεία της οικονομίας, προσφέροντας μια πιο ισορροπημένη και προβλέψιμη στήριξη στο εισόδημα των συνταξιούχων.

Ήδη η περίοδος 2023–2025 έχει αποφέρει σημαντική ανάσα στους συνταξιούχους, καθώς η σωρευτική αύξηση φτάνει το 13,6%, με +7,75% το 2023, +3% το 2024 και +2,4% το 2025. Το 2023 μάλιστα ήταν η πρώτη χρονιά έπειτα από 12 έτη «παγώματος» κατά την οποία οι συντάξεις αυξήθηκαν.

Σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Από τον Ιανουάριο του 2026 ξεκινά ένα από τα σημαντικότερα διαρθρωτικά μέτρα στο ασφαλιστικό: η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, που θα ωφελήσει περίπου 671.000 συνταξιούχους. Ένα μέτρο που εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έρχεται να βάλει τέλος στον πονοκέφαλο της προσωπικής διαφοράς που στερεί ετησίως αυξήσεις στο εισόδημα χιλιάδων απόμαχων της δουλειάς.

Έτσι από τον Ιανουάριο 2026 δεν θα συμψηφίζεται πλέον το 50% της προσωπικής διαφοράς με την ετήσια αύξηση, ενώ από τον Ιανουάριο 2027 η προσωπική διαφορά καταργείται πλήρως, επιτρέποντας σε χιλιάδες συνταξιούχους που μέχρι σήμερα δεν έβλεπαν αυξήσεις στην τσέπη τους να αρχίσουν να επωφελούνται κανονικά.

Ελαφρύνσεις από τη νέα φορολογική κλίμακα

Σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος θα παίξουν και οι αλλαγές στη φορολογία. Η νέα κλίμακα μειώνει τον φόρο για συγκεκριμένα κλιμάκια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το καθαρό ποσό που εισπράττουν οι συνταξιούχοι.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του υπουργείου Οικονομικών, ένας συνταξιούχος με φορολογητέο εισόδημα 14.000 ευρώ και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.080 ευρώ θα δει 263 ευρώ ετήσια καθαρή αύξηση από την αναπροσαρμογή βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ εξοικονόμηση μέσω της νέας φορολογικής κλίμακας. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό όφελος θα αγγίξει τα 593 ευρώ ετησίως.