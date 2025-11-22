Φοροαπαλλαγές 22,9 δισ. ευρώ - Ποια είναι τα «κέρδη» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η διεύρυνση των φοροαπαλλαγών για τις επιχειρήσεις διόγκωσε κατά 4 δισ. ευρώ τις απώλειες εσόδων για το δημόσιο σε σχέση με το 2024 με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό να ανεβαίνει φέτος στα 22,9 δισ. ευρώ από 18,8 δισ. ευρώ σύμφωνα με τον ειδικό τόμο που συνοδεύει τον προϋπολογισμό του 2026.



Η αύξηση οφείλεται σε 265 νέες φοροαπαλλαγές στα εισοδήματα νομικών προσώπων με κόστος 5,805 δισ. ευρώ από 1,268 δισ. ευρώ το 2024 στις οποίες περιλαμβάνονται οι υπερ-αποσβέσεις, οι μειώσεις φορολογικών υποχρεώσεων μέσω αναπτυξιακών νόμων, τα ειδικά καθεστώτα για start-ups και επενδυτές καθώς και φορολογικά κίνητρα για πράσινες επενδύσεις και τεχνολογικές υποδομές.



Ειδικότερα από την ακτινογραφία των 1.236 φοροαπαλλαγών προκύπτουν τα εξής:

- Στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων καταγράφονται 252 περιπτώσεις με κόστος 4,946 δισ. ευρώ με βασικές τις μειώσεις φόρου για εξαρτώμενα τέκνα, τις εξαιρέσεις στο εισόδημα από κεφάλαιο, το «κούρεμα» φόρων για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων και τις ελαφρύνσεις στο τεκμαρτό εισόδημα και τη φορολογία ευάλωτων ομάδων. Τη μερίδα του λέοντος κατέχουν οι μειώσεις φόρου για οικογένειες με τέκνα που φτάνουν τα 3,92 δισ. ευρώ και αφορούν περισσότερους από 6,7 εκατομμύρια φορολογούμενους.

- Στον φόρο εισοδήματος των νομικών προσώπων καταγράφονται 265 φοροαπαλλαγές με συνολικό κόστος στα 5,805 δισ. ευρώ, υψηλότερο από το αντίστοιχο κόστος των φυσικών προσώπων.

- Στη φορολογία ακινήτων το δημόσιο χάνει 9,069 δισ. ευρώ κυρίως λόγω των εκπτώσεων και των απαλλαγών στον ΕΝΦΙΑ και τους φόρους μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Στον ΕΝΦΙΑ εντοπίζονται 29 περιπτώσεις, στον φόρο κληρονομιών 38, στις δωρεές και γονικές 66, και στον φόρο μεταβίβασης 49.



- Στον ΦΠΑ ισχύουν 73 φοροαπαλλαγές, που αφορούν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες εκπαίδευσης, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, πολιτιστικές δραστηριότητες, μείωση συντελεστών στα νησιά του Αιγαίου, σε αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης και στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης με κόστος για το δημόσιο ύψους 1.007,6 δισ. ευρώ.



- Στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης καταγράφονται 42 απαλλαγές κυρίως σε ενεργειακά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά με συνολικό κόστος 1,024 δισ. ευρώ



- Στο τέλος ταξινόμησης οχημάτων το κόστος ανέρχεται σε 247,5 εκατ. ευρώ και για 30 απαλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας σε 24,4 εκατ. ευρώ.

- Στο τέλος συγκέντρωσης κεφαλαίου καταγράφονται 19 περιπτώσεις απαλλαγών με κόστος 17,226 εκατ. ευρώ ενώ στον φόρο πολυτελείας μόλις 4 περιπτώσεις με κόστος 200.000 ευρώ.



- Στο ψηφιακό τέλος συναλλαγής που αντικατέστησε τα τέλη χαρτοσήμου το κόστος ανέρχεται σε 72,88 εκατ. ευρώ.