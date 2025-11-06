«Φορτωμένοι» την Black Friday οι συνταξιούχοι - Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου

Με γεμάτες τις τσέπες, τα πορτοφόλια και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα υποδεχθούν την Black Friday (28/11) οι συνταξιούχοι, καθώς οι συντάξεις του Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθούν την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου. Έτσι, θα έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευθούν τις μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις που παραδοσιακά κάνουν όλα τα καταστήματα την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, προκειμένου να κάνουν τις αγορές τους.

Η διαδικασία καταβολής των συντάξεων Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, ακολουθώντας τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 αναμένεται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).



Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 αναμένεται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ], καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.



Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, τα χρήματα θα ξεκινήσουν να φαίνονται στους λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή από το απόγευμα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου.