Black Friday - Cyber Monday 2025: Όλο και πιο κοντά οι μέρες των εκπτώσεων - Πώς να προετοιμαστείτε

Στην τελική ευθεία φτάνει η φετινή Black Friday που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με τους καταναλωτές να προετοιμάζονται για τις μεγάλες εκπτώσεις.

Ο θεσμός, αν και προέρχεται από τις ΗΠΑ, έχει καθιερωθεί πλέον και στην Ελλάδα, με την περίοδο των προσφορών να διαρκούν περισσότερες ημέρες και να κορυφώνονται την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου.

Αμέσως μετά τη «Black Friday» ακολουθεί η Cyber Monday, η οποία φέτος πέφτει την 1η Δεκεμβρίου 2025 και εστιάζει αποκλειστικά στις ηλεκτρονικές αγορές.

Η ιστορία πίσω από την «Black Friday»

Η ονομασία «Black Friday» προέρχεται από τη Φιλαδέλφεια της δεκαετίας του 1950, όταν η αστυνομία χρησιμοποίησε τον όρο για να περιγράψει το κυκλοφοριακό χάος και τον συνωστισμό στα καταστήματα μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Αν και αρχικά είχε αρνητικό χαρακτήρα, τη δεκαετία του 1980 οι έμποροι τον υιοθέτησαν θετικά, συνδέοντάς τον με τις ημέρες όπου τα καταστήματα περνούσαν «από το κόκκινο στο μαύρο» στα λογιστικά τους βιβλία – δηλαδή, από ζημιές σε κέρδη.

Τι να προσέξετε κατά την ημέρα των προσφορών

Μην βιαστείτε σε πρώτη δελεαστική προσφορά, μερικές φορές η τιμή δεν είναι τόσο καλύτερη όσο δείχνει, χωρίς έλεγχο τιμής.

Δώστε έμφαση σε κατηγορίες όπου οι εκπτώσεις συνήθως είναι πιο σημαντικές (π.χ. τεχνολογία, μεγάλες οικιακές συσκευές).

Σε online αγορές: ελέγξτε τη φήμη του καταστήματος, τους όρους της προσφοράς (π.χ. αν είναι «τελευταία κομμάτια», «μόνο online», «χωρίς αποστολή») και την ασφάλεια συναλλαγών.

Αν αγοράζετε για δώρο, σκεφτείτε και τον χρόνο παράδοσης/εγκατάστασης — η περίοδος μετά την Black Friday μπορεί να έχει καθυστερήσεις.

Μετά την αγορά