Black Friday: Πότε πέφτει η μέρα των μεγάλων εκπτώσεων - Πώς να προετοιμαστείτε

Η Black Friday, η ημέρα των μεγάλων εκπτώσεων και των εντυπωσιακών προσφορών, έχει καθιερωθεί πλέον και στην ελληνική αγορά ως θεσμός με τους καταναλωτές να ετοιμάζονται σιγά σιγά για τις αγορές τους, απέχοντας μόλις κάτι λιγότερο από δυο μήνες.

Καταστήματα και ηλεκτρονικές πλατφόρμες προετοιμάζονται μήνες πριν, καθώς η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί μία από τις πιο εμπορικές του χρόνου, με χιλιάδες καταναλωτές να σπεύδουν να επωφεληθούν στις 28 Νοεμβρίου.

Οι τρόποι να προετοιμαστείτε κατάλληλα

Καλό θα ήταν πριν ξοδέψετε τα χρήματά σας εκείνη την ημέρα, να έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις αγορές που πρόκειται να κάνετε και μπορείτε να το κάνετε με τους εξής τρόπους:

Ελέγξτε τις τιμές από πριν: Παρακολουθήστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν για να διαπιστώσετε αν η έκπτωση είναι πραγματική.

Κάντε έγκαιρη έρευνα αγοράς: Αναζητήστε τις καλύτερες τιμές και μη διστάσετε να συγκρίνετε διαφορετικά καταστήματα.

Δώστε προσοχή σε όρους και προϋποθέσεις: Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε την πολιτική επιστροφών, ιδίως για online αγορές.

Ελέγξτε τις τιμές από πριν: Παρακολουθήστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν για να διαπιστώσετε αν η έκπτωση είναι πραγματική.

Κάντε έγκαιρη έρευνα αγοράς: Αναζητήστε τις καλύτερες τιμές και μη διστάσετε να συγκρίνετε διαφορετικά καταστήματα.

Δώστε προσοχή σε όρους και προϋποθέσεις: Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε την πολιτική επιστροφών, ιδίως για online αγορές.

Οι επισημάνσεις για ασφαλείς αγορές την Black Friday

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας επισημαίνουν ότι στόχος όλων των καταναλωτών δεν θα πρέπει να είναι μόνο οι οικονομικά συμφέρουσες, αλλά ταυτόχρονα οι έξυπνες και ασφαλείς αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, συμβουλεύουν τους καταναλωτές τα παρακάτω: