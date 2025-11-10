Singles’ Day: Η νέα «γιορτή» των εκπτώσεων που κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη – και στην Ελλάδα

Η 11η Νοεμβρίου δεν είναι απλώς μια ακόμα ημερομηνία στον εμπορικό χάρτη. Είναι το Singles’ Day, η «γιορτή των singles» που ξεκίνησε ως φοιτητικό αστείο στην Κίνα και εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη ημέρα online αγορών στον κόσμο.

Η επιλογή των τεσσάρων «1» (11/11) συμβολίζει τους μοναχικούς, τους singles, εκείνους που δεν χρειάζονται αφορμή για να κάνουν ένα δώρο στον εαυτό τους. Από το 2009, όταν ο κινεζικός κολοσσός Alibaba μετέτρεψε τη μέρα σε εμπορικό φαινόμενο, οι πωλήσεις εκτοξεύθηκαν σε επίπεδα που ξεπέρασαν κατά πολύ τη Black Friday και την Cyber Monday μαζί. Το 2024, ο συνολικός τζίρος του Singles’ Day εκτιμάται στα 202 δισ. δολάρια παγκοσμίως.

Από την Κίνα στην Ευρώπη: το φαινόμενο εξαπλώνεται

Το φαινόμενο του Singles’ Day δεν περιορίζεται πλέον στην Ασία. Οι ευρωπαϊκές αγορές αρχίζουν να το αγκαλιάζουν, βλέποντας τα πρώτα σημαντικά οφέλη.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας nShift, οι πωλήσεις κατά την περίοδο του Singles’ Day σημείωσαν:

αύξηση 80% στην Ιταλία,

57% στη Γαλλία,

35% στη Γερμανία και

22% στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μόνο στη Γαλλία η αγορά υπολογίζεται ότι άγγιξε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε τζίρο την ημέρα αυτή, ενώ η αναγνωρισιμότητα του θεσμού φτάνει ήδη το 56% στην Πολωνία, το 41% στη Γερμανία και το 19% στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρότι η Ευρώπη βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο σε σχέση με την Κίνα, η δυναμική είναι ξεκάθαρη: οι καταναλωτές αντιδρούν θετικά σε μια «γιορτή προσφορών» που τοποθετείται στρατηγικά πριν την Black Friday, δημιουργώντας έναν προθάλαμο αγοραστικής κινητικότητας.

Η Ελλάδα μπαίνει στο παιχνίδι

Και στην Ελλάδα, η 11η Νοεμβρίου αρχίζει να κάνει αισθητή την παρουσία της. Αν και δεν έχει ακόμη τον θεσμικό χαρακτήρα που έχει αποκτήσει αλλού, όλο και περισσότερα ελληνικά e-shops και brands υιοθετούν τη μέρα με στοχευμένες καμπάνιες.

Από καλλυντικά και fashion brands μέχρι ηλεκτρονικά είδη, τα ελληνικά καταστήματα βλέπουν το Singles’ Day ως πρόβα «αντοχής» ενόψει της Black Friday. Είναι μια ευκαιρία να προσελκύσουν κοινό, να δοκιμάσουν τις digital καμπάνιες τους και να αναμετρηθούν με τις απαιτήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.), η συμμετοχή των Ελλήνων στις μεγάλες online εκπτώσεις αυξάνεται σταθερά, κυρίως στις ηλικίες 25–44, που αποτελούν την κινητήρια δύναμη των e-πωλήσεων. Παρότι δεν υπάρχουν ακόμα επίσημα στοιχεία για τον τζίρο της 11/11 στην Ελλάδα, η αγορά δείχνει σημάδια υιοθέτησης του θεσμού, έστω και σε μικρότερη κλίμακα.

Γιατί κερδίζει έδαφος

Το Singles’ Day βασίζεται σε μια απλή αλλά ισχυρή ιδέα: η αυτοφροντίδα ως αφορμή για κατανάλωση. «Δεν χρειάζεσαι κανέναν για να σε φροντίσεις , φρόντισε εσύ τον εαυτό σου» είναι το μήνυμα που υιοθετούν πολλές καμπάνιες διεθνώς.

Το concept αυτό βρίσκει ιδιαίτερη απήχηση σε γυναίκες και millennials, αλλά και σε όσους αναζητούν αφορμή για μια «έξυπνη» αγορά λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Για τις επιχειρήσεις, η ημέρα λειτουργεί ως εργαλείο αναγνωρισιμότητας και πιλότος για τις μεγάλες εκπτώσεις του τέλους του έτους.

Το μέλλον του Singles’ Day στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Οι ειδικοί του ηλεκτρονικού εμπορίου εκτιμούν ότι η 11η Νοεμβρίου θα εδραιωθεί τα επόμενα χρόνια ως προάγγελος της Black Friday στην Ευρώπη. Με τις πλατφόρμες όπως η Temu AliExpress και Amazon να ενισχύουν τη διεθνή τους παρουσία, το Singles’ Day αναμένεται να αποκτήσει ολοένα και πιο παγκόσμιο χαρακτήρα.

Για την ελληνική αγορά, πρόκειται για μια ευκαιρία να συγχρονιστεί με τις διεθνείς τάσεις, να επενδύσει σε στοχευμένο marketing και να αξιοποιήσει την ημέρα όχι μόνο ως εμπορική, αλλά και ως επικοινωνιακή πλατφόρμα. Μέχρι τότε, το πνεύμα της ημέρας παραμένει το ίδιο: Αν δεν στο πάρει κανείς… πάρ’ το εσύ!