Black Friday και Cyber Monday 2025: Πότε ξεκινούν οι μεγάλες εκπτώσεις - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Αν και οι ημερομηνίες απέχουν κάτι παραπάνω από δυο μήνες, η αγορά «μετράει» αντίστροφα για τις δύο μεγαλύτερες ημέρες εκπτώσεων, την Black Friday στις 28 Νοεμβρίου και τη Cyber Monday στη 1 Δεκεμβρίου με τους καταναλωτές να αρχίσουν να προετοιμάζονται από τώρα, ώστε να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις προσφορές.

Πώς θα προετοιμαστείτε σωστά

Καλό θα ήταν πριν ξοδέψετε τα χρήματά σας εκείνη την ημέρα, να έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις αγορές που πρόκειται να κάνετε και μπορείτε να το κάνετε με τους εξής τρόπους:

Καταγράψτε τις ανάγκες σας: Φτιάξτε μια λίστα με τα προϊόντα που πραγματικά χρειάζεστε, ώστε να αποφύγετε περιττές αγορές.

Ορίστε προϋπολογισμό: Οι μεγάλες εκπτώσεις μπορεί να είναι δελεαστικές, αλλά είναι σημαντικό να έχετε ένα οικονομικό πλάνο.

Ελέγξτε τις τιμές από πριν: Παρακολουθήστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν για να διαπιστώσετε αν η έκπτωση είναι πραγματική.

Κάντε έγκαιρη έρευνα αγοράς: Αναζητήστε τις καλύτερες τιμές και μη διστάσετε να συγκρίνετε διαφορετικά καταστήματα.

Δώστε προσοχή σε όρους και προϋποθέσεις: Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε την πολιτική επιστροφών, ιδίως για online αγορές.

Συμβουλές για ασφαλείς αγορές την Black Friday

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας επισημαίνουν ότι στόχος όλων των καταναλωτών δεν θα πρέπει να είναι μόνο οι οικονομικά συμφέρουσες, αλλά ταυτόχρονα οι έξυπνες και ασφαλείς αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, συμβουλεύουν τους καταναλωτές τα παρακάτω: