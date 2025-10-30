Black Friday – Cyber Monday 2025: Οι μέρες των μεγάλων εκπτώσεων πλησιάζουν – Προσοχή στις «παγίδες»

Ο Οκτώβριος τελειώνει, η Black Friday βρίσκεται προ των πυλών και ήδη η αγορά έχει αρχίσει να «ζεσταίνεται» με τις επιχειρήσεις του λιαμεπορίου και κυρίως τις μεγάλες αλυσίδες να παίρνουν θέσεις «μάχης» και τους καταναλωτές να ετοιμάζονται να «κυνηγήσουν» τις καλύτερες τιμές σε προϊόντα τεχνολογίας, μόδας, οικιακού εξοπλισμού και όχι μόνο.

Φέτος η μεγάλη ημέρα των προφορών «πέφτει» στις 28 Νοεμβρίου, ωστόσο ήδη από τις αρχές του μήνα, πολλές επιχειρήσεις προγραμματίζουν early access εκπτώσεις και «Black Week» καμπάνιες, συνεχίζοντας τη διεθνή τάση που θέλει τις προσφορές να ξεκινούν νωρίτερα από ποτέ.

Αμέσως μετά τη «Μαύρη Παρασκευή», ακολουθεί η Cyber Monday, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 1 Δεκεμβρίου 2025, αν και αυτός ο εκπτωτικός θεσμός επικεντρώνεται αποκλειστικά στις online αγορές.

Πώς πήρε το όνομα της

Ο όρος «Μαύρη Παρασκευή» προέρχεται από τη Φιλαδέλφεια της δεκαετίας του 1950. Τότε, η αστυνομία τον χρησιμοποίησε για να περιγράψει το χάος που επικρατούσε στα καταστήματα λιανικής μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, λόγω του τεράστιου πλήθους αγοραστών και τουριστών.

Ο όρος είχε αρχικά αρνητικές συνειρμούς για τις αρχές επιβολής του νόμου, αλλά μέχρι τη δεκαετία του 1980, είχε υιοθετηθεί από τους εμπόρους οι οποίοι τον χρησιμοποιούσαν για να χαρακτηρίσουν μια μέρα σημαντικών εσόδων.

Ιστορικά, αποδόθηκε στην κοινή πρακτική της χρήσης μαύρου μελανιού που χρησιμοποιούσαν οι λογιστές για να καταγράψουν τα κέρδη.

Τι να προσέξετε κατά την ημέρα των προσφορών

Μην βιαστείτε σε πρώτη δελεαστική προσφορά, μερικές φορές η τιμή δεν είναι τόσο καλύτερη όσο δείχνει, χωρίς έλεγχο τιμής.

Δώστε έμφαση σε κατηγορίες όπου οι εκπτώσεις συνήθως είναι πιο σημαντικές (π.χ. τεχνολογία, μεγάλες οικιακές συσκευές).

Σε online αγορές: ελέγξτε τη φήμη του καταστήματος, τους όρους της προσφοράς (π.χ. αν είναι «τελευταία κομμάτια», «μόνο online», «χωρίς αποστολή») και την ασφάλεια συναλλαγών.

Αν αγοράζετε για δώρο, σκεφτείτε και τον χρόνο παράδοσης/εγκατάστασης — η περίοδος μετά την Black Friday μπορεί να έχει καθυστερήσεις.

Μετά την αγορά