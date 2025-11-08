Η Black Friday ξεκίνησε ήδη – Στοίχημα επιβίωσης για τον εμπορικό κόσμο

Η Black Friday δεν είναι πια μία μέρα – είναι ολόκληρος μήνας. Ήδη, ηλεκτρονικά καταστήματα, marketplaces και μεγάλες αλυσίδες έχουν πατήσει το κουμπί των προσφορών, πολύ πριν φτάσει η επίσημη ημερομηνία, 28 Νοεμβρίου.

Οι έμποροι ποντάρουν τα πάντα στη φετινή περίοδο, ελπίζοντας ότι οι «μαύρες» εκπτώσεις θα τους φέρουν επιτέλους… μια «άσπρη μέρα».

Από τη «Μαύρη Παρασκευή» στον «Μαύρο Μήνα»

Η εμπορική γιορτή που ξεκίνησε ως μία μόνο ημέρα εκπτώσεων έχει εξελιχθεί σε έναν «Black Month», με τα «Pre Black Friday Deals» να ξεκινούν ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου.

Από το 2018, όταν η Black Friday καθιερώθηκε στην Ελλάδα, η διάρκεια των εκπτώσεων επεκτάθηκε από εβδομάδα σε εβδομάδα – και πλέον σχεδόν όλος ο Νοέμβριος κινείται σε ρυθμούς εκπτώσεων.

Προετοιμασία έξι μηνών – «Θέλουμε να καλύψουμε τους αναιμικούς τζίρους»

«Η Black Friday είναι ουσιαστικά ένα τριήμερο που συνεχίζεται με τη Cyber Monday. Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει εδώ και έξι μήνες και οι προσδοκίες είναι υψηλές», δηλώνει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης. Όπως εξηγεί, ο πήχης φέτος μπαίνει πιο ψηλά: «Η εικόνα της αγοράς παραμένει δύσκολη, αλλά όλοι θέλουν να δουν καλύτερα νούμερα».

Οι μικρομεσαίοι «στριμώχνονται» – η πίεση από τις ασιατικές πλατφόρμες

Οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις είναι οι πιο ευάλωτες, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπες με την εκρηκτική άνοδο των ασιατικών e-shops. Το 2024, οι Έλληνες καταναλωτές δαπάνησαν περίπου 600 εκατ. ευρώ σε αγορές από ασιατικές πλατφόρμες, αύξηση σχεδόν 50% σε σχέση με πέρσι.

Αγορές κάτω από τον πληθωρισμό – «σανίδα σωτηρίας» η Black Friday

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις 1,4%, όταν ο πληθωρισμός έτρεχε με 2,5%. Ουσιαστικά, ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε. Σε απόλυτα μεγέθη, ο κύκλος εργασιών του λιανεμπορίου (χωρίς τρόφιμα, οχήματα και καύσιμα) έφτασε τα 12,46 δισ. ευρώ, μόλις 171 εκατ. περισσότερα από πέρσι. Γι’ αυτό, ο εκτιμώμενος τζίρος της Black Friday – περίπου 300 εκατ. ευρώ σε μία μέρα και μισό δισ. στο τετραήμερο – μοιάζει με σωσίβιο για την αγορά.

Ψηφιακός συναγερμός και stress tests

Οι μεγάλες αλυσίδες ήδη κάνουν stress tests στα ηλεκτρονικά τους συστήματα, ενώ προσκαλούν το κοινό να εγγραφεί στα newsletters για να «προλάβει τις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς».

Η φετινή ζήτηση αναμένεται να απλωθεί σε περισσότερους κλάδους, πέρα από τα ηλεκτρονικά είδη, ενώ οι εταιρείες με omnichannel παρουσία αποκτούν σαφές πλεονέκτημα.

Οι μικρομεσαίοι, αντίθετα, ποντάρουν στην προσωπική σχέση με τους πελάτες και στην εμπιστοσύνη.

Από κινητά μέχρι... αυτοκίνητα

Η λίστα των προϊόντων με «μαύρες» εκπτώσεις περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα: κινητά, τηλεοράσεις, gaming, οικιακές συσκευές, sneakers, ρούχα, καλλυντικά, βιβλία, ταξίδια, μέχρι και αυτοκίνητα. Σύμφωνα με το Skroutz,πέρσι τις πρώτες θέσεις πήραν κινητά, sneakers, τηλεοράσεις και smartwatches. ΤοBestprice.gr αναφέρει ότι οι «πρωταγωνιστές» του 2024 ήταν οι φριτέζες αέρος, σκούπες-ρομπότ και στεγνωτήρια.

Μετά τη Black Friday έρχεται η… Black Sunday

Η «Μαύρη Παρασκευή» έχει εξελιχθεί σε ολόκληρο Σαββατοκύριακο προσφορών.

Το Σάββατο συνεχίζονται οι εκπτώσεις, ενώ την Κυριακή 30 Νοεμβρίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά για το λεγόμενο Black Sunday. Ακολουθεί η Cyber Monday (1 Δεκεμβρίου), αφιερωμένη στο ηλεκτρονικό εμπόριο, που ολοκληρώνει τον «μαύρο μαραθώνιο» των αγορών.

Οι παγίδες των «μαύρων» προσφορών

Όσο αυξάνονται οι εκπτώσεις, τόσο μεγαλώνει και ο κίνδυνος παραπλάνησης.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας προειδοποιούν: οι εκπτώσεις πρέπει να είναι αληθινές και ασφαλείς.

Ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα και τις καθυστερήσεις παράδοσης.

Επιβεβαιώνουμε την πορεία τιμών μέσω εργαλείων σύγκρισης.

Πληρώνουμε με αντικαταβολή ή κάρτα για δυνατότητα αμφισβήτησης.

Ελέγχουμε τα στοιχεία του πωλητή (ΑΦΜ, ΓΕΜΗ).

Υπολογίζουμε τα έξοδα μεταφοράς και εκτελωνισμού.

Αποφεύγουμε υπερβολικά «χαμηλές» τιμές που κρύβουν κινδύνους.

Η Black Friday 2025 δεν είναι απλώς μια μέρα εκπτώσεων. Είναι το crash test της ελληνικής αγοράς – μια μάχη ανάμεσα στη βιτρίνα και την επιβίωση.