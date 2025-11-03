Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά μέχρι το τέλος του 2025

Βάσει των κανονισμών που ισχύουν και των προγραμματισμένων περιόδων προσφορών, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά κατ' εξαίρεση τις παρακάτω τέσσερις Κυριακές:



• 30 Νοεμβρίου 2025: Επίσημη έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου αγορών

• 14 Δεκεμβρίου 2025: Ενδιάμεση Κυριακή προετοιμασίας για τα Χριστούγεννα

• 21 Δεκεμβρίου 2025: Κορυφαία περίοδος εορταστικών αγορών

• 28 Δεκεμβρίου 2025: Τελική ευκαιρία αγορών πριν την Πρωτοχρονιά

Νομοθετικό πλαίσιο και εποπτεία λειτουργίας

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες εντάσσονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων κατά τις περιόδους εκπτώσεων και εορτασμών. Το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με τους τοπικούς Εμπορικούς Συλλόγους καθορίζει τις εν λόγω ημερομηνίες.

Όσον αφορά, δε, το επόμενο έτος, οι ακριβείς ημερομηνίες των Κυριακών λειτουργίας θα προσδιοριστούν με μεταγενέστερη απόφαση. Αυτό συμβαίνει διότι εξαρτώνται από το ετήσιο ημερολόγιο των εκπτωτικών περιόδων και των εορταστικών ημερομηνιών.



Όσοι καταναλωτές ενδιαφέρονται έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων μέσω των επίσημων ανακοινώσεων του υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και των εμπορικών ενώσεων κάθε γεωγραφικής περιοχής.