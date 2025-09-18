Lidl: Η μεγάλη αλλαγή στις αγορές - Γιατί θα πρέπει να τσεκάρεις στο site πριν πας σε ένα κατάστημα

Η Lidl Helas φέρνει την τεχνολογία στην υπηρεσία των αγορών, αλλάζοντας τον τρόπο που ψωνίζουμε. Με την πρωτοποριακή λειτουργία Non-Food Stock Availability, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η εταιρεία δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο τη διαθεσιμότητα των αγαπημένων τους Non-Food προϊόντων, απευθείας από την ιστοσελίδα της, lidl - hellas . gr .

Με αυτήν την εξέλιξη, η Lidl Ελλάς ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών για έγκυρη ενημέρωση, εξασφαλίζοντας ότι κάθε επίσκεψη στο κατάστημα είναι μια επιτυχημένη αγοραστική εμπειρία. Το νέο εργαλείο λειτουργεί με ένα απλό και έξυπνο σύστημα φωτεινών σηματοδοτών:

Πράσινο : Το προϊόν είναι διαθέσιμο.

: Το προϊόν είναι διαθέσιμο. Κίτρινο : Το προϊόν είναι σχεδόν εξαντλημένο (διαθέσιμο σε λίγα τεμάχια).

: Το προϊόν είναι σχεδόν εξαντλημένο (διαθέσιμο σε λίγα τεμάχια). Κόκκινο: Το προϊόν είναι εξαντλημένο.

Με ένα απλό κλικ, ο πελάτης βλέπει άμεσα την κατάσταση του προϊόντος που τον ενδιαφέρει, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο. Μπαίνοντας στο ανανεωμένο website της Lidl Ελλάς , ο χρήστης πρέπει πρώτα να επιλέξει το κατάστημα που τον εξυπηρετεί στην ενότητα "Το κατάστημά μου". Με αυτόν τον τρόπο, η διαθεσιμότητα του προϊόντος θα εμφανίζεται αυτόματα κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει το προϊόν που τον ενδιαφέρει και θα αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο κατάστημα. Εάν δεν έχει γίνει ακόμα επιλογή του καταστήματος, η ιστοσελίδα θα τον καθοδηγήσει πατώντας στην επιλογή "Έλεγχος διαθεσιμότητας".

Η Lidl Ελλάς αποδεικνύει για ακόμα μια φορά τη δέσμευσή της να είναι δίπλα στον καταναλωτή, προσφέροντας λύσεις που κάνουν την καθημερινότητά του πιο εύκολη. Η λειτουργία αφορά αποκλειστικά τα Non-Food προϊόντα και τις παραλλαγές τους (π.χ. χρώματα, μεγέθη), ενώ δεν περιλαμβάνει τρόφιμα. Η διαθεσιμότητα εμφανίζεται μόνο για τις τρέχουσες εβδομαδιαίες προσφορές και δεν είναι διαθέσιμη για προηγούμενες. Οι πελάτες βλέπουν μόνο την κατάσταση διαθεσιμότητας του προϊόντος (Πράσινο, Κίτρινο, Κόκκινο) χωρίς τον ακριβή αριθμό αποθεμάτων. Επίσης, για τα είδη προσφοράς, η ενημέρωση γίνεται καθημερινά μετά τις 12:00 μ.μ. λόγω της αυξημένης ζήτησης.

Με το Non-Food Stock Availability, η Lidl Ελλάς δεν προσφέρει απλώς ένα ακόμα ψηφιακό εργαλείο, αλλά μια πρωτοποριακή εμπειρία αγορών που αναδεικνύει την εταιρεία ως ηγέτη στην καινοτομία.