Singles Day: Ώρα να κάνεις δώρο στον... εαυτό σου - Πώς συνδέεται το 11 με την ημέρα των εργένηδων

Black Friday; Όχι. Cyber Monday; Σίγουρα όχι. Το μεγαλύτερο εμπορικό γεγονός του κόσμου πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Κίνα και ονομάζεται Singles Day.

Σήμερα, οι singles γιορτάζουν την ελευθερία τους με δώρα στον εαυτό τους με μεγάλες εκπτώσεις.

Αρχικά ήταν μια γιορτή για την εργένικη ζωή, ως αντίβαρο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά με τα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα διαδικτυακό φεστιβάλ αγορών που διαρκεί εβδομάδες, το οποίο φέτος ξεκίνησε στις 14 Οκτωβρίου και κορυφώθηκε στις 11 Νοεμβρίου καθιστώντας τη μεγαλύτερη περίοδο εκπτώσεων Singles Day στην ιστορία.

Τι είναι το Singles’ Day

Το Singles’ Day ή Double 11 είναι μια ανεπίσημη κινεζική γιορτή για όσους δεν βρίσκονται σε σχέση. Η ημερομηνία, 11 Νοεμβρίου (11/11), επιλέχθηκε επειδή ο αριθμός 1 μοιάζει με γυμνό μπαστούνι, κινεζικό διαδικτυακό σλανγκ για έναν ανύπαντρο άνδρα.

Τα τέσσερα «1» αναφέρονται επίσης στο δημογραφικό γκρουπ των ανύπαντρων. Η γιορτή έχει μετατραπεί σε μια δημοφιλή ημερομηνία για να γιορτάσουν οι άνθρωποι τις σχέσεις τους: περισσότερα από 4.000 ζευγάρια παντρεύτηκαν στο Πεκίνο την ίδια ημερομηνία το 2011, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τον ημερήσιο μέσο όρο των 700 γάμων.

Πότε προέκυψε η ιδέα του Singles Day;

Η ιδέα του Singles Day ξεκίνησε στο Πανεπιστήμιο της Ναντζίνγκ στην Κίνα το 1993 και αρχικά ονομαζόταν «Bachelor’s Day». Τη μέρα αυτή, οι ελεύθεροι άνθρωποι κάνουν δώρα στον εαυτό τους και διοργανώνουν κοινωνικές συγκεντρώσεις και πάρτι.

Πόσα ξοδεύουν οι καταναλωτές;

Το 2023, η συνολική αξία αγαθών που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια του εμπορικού γεγονότος, επίσης γνωστού ως Double 11, ανήλθε σε 1,14 τρισεκατομμύρια γιουάν (156,4 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων Syntun.

Αυτό είναι πάνω από τέσσερις φορές τα 38 δισεκατομμύρια δολάρια που ξόδεψαν οι Αμερικανοί καταναλωτές πέρυσι κατά την Cyber Week, την περίοδο από τη Black Friday έως τη Cyber Monday — σύμφωνα με στοιχεία της Adobe Analytics.

Η Cyber Monday ακολουθεί αμέσως μετά τη Black Friday, που πραγματοποιείται την ημέρα μετά την αμερικανική γιορτή των Ευχαριστιών, η οποία είναι η πιο πολυσύχναστη ημέρα αγορών στις ΗΠΑ.