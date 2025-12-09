Σύνταξη 1.700 ευρώ για τους πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα: Τα μέτρα του ΥΠΟΙΚ για στήριξη των θυμάτων

Σε ουσιαστική παρέμβαση για τη στήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους από δύο τραγωδίες που σημάδεψαν τη χώρα, τη φωτιά στο Μάτι τον Ιούλιο 2018 και την πλημμύρα στη Μάνδρα τον Νοέμβριο 2017, προχωρά η Πολιτεία.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τις τροπολογίες που κατέθεσε αργά το βράδυ της Δευτέρας (8/12) στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τις «κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομιές και δωρεές προς το Δημόσιο» ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, το κράτος βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα ετών και προχωρά σε συγκεκριμένα μέτρα αποκατάστασης, ανακούφισης και θεσμικής προστασίας των πληγέντων.

Οι ρυθμίσεις προβλέπουν:

Πλήρη θωράκιση των αποζημιώσεων που έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες.

Θεσμοθέτηση ειδικής σύνταξης ύψους 1.700 ευρώ μηνιαίως, ίσης με το τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης. Δικαιούχοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων, καθώς και οι εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι με εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού και ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω που συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Εγκαυματιών. Η σύνταξη είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές, δεν στερεί άλλες κοινωνικές παροχές, καταβάλλεται ανεξαρτήτως εργασίας ή λήψης άλλης σύνταξης και αυξάνεται αυτόματα με την εθνική σύνταξη.

Καθολική και αυτοδίκαιη διαγραφή οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ακόμη και για οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση ή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Επίσης για οφειλές που προέκυψαν από συμμετοχή σε διοίκηση ή εταιρική σύνθεση νομικών προσώπων. Ο ασφαλιστικός χρόνος που αντιστοιχεί στις διαγραφόμενες εισφορές διατηρείται πλήρως.

Πλήρη υγειονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και δωρεάν, εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων.

Με τις ρυθμίσεις αυτές, οι πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα αντιμετωπίζονται με την ίδια θεσμική φροντίδα και προστασία που ισχύει και για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Το νομοσχέδιο και οι εν λόγω ρυθμίσεις θα ψηφιστούν από τη Βουλή σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου.

Καταργείται σταδιακά η προσωπική διαφορά στις συντάξεις

Καταργείται σταδιακά ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς, με τις εκάστοτε χορηγούμενες ετήσιες αυξήσεις των κυρίων συντάξεων, με άλλη τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία κατατέθηκε κι αυτή στο νομοσχέδιο για τις κοινωφελείς περιουσίες και σχολάζουσες κληρονομιές και δωρεές προς το Δημόσιο.

Όπως αναφέρεται, «αντιμετωπίζεται το ζήτημα της σταδιακής κατάργησης του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς για παλαιούς συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι δικαιώθηκαν σύνταξης προ της εφαρμογής του συστήματος του ν. 4387/2016, ώστε να λάβουν τις αυξήσεις των κύριων συντάξεων και να ενισχυθεί το εισόδημά τους».

«Η προσωπική διαφορά αποτέλεσε ένα αναγκαίο μέσο προστασίας για να μην υπάρξουν μαζικές περικοπές στις συντάξεις μετά το 2016, στην πράξη βεβαια αυτονοήτως οδήγησε σε αρκετές δυσχέρειες», επισημαίνεται μάλιστα στη ρύθμιση και τονίζεται πως «στέρησε από τους δικαιούχους πραγματικές αυξήσεις, καθώς σε όσους συνταξιούχους διατηρείται μεγάλη προσωπική διαφορά δεν χορηγούνται αυξήσεις στις κύριες συντάξεις».