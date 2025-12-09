Κυριάκος Μητσοτάκης: Κλείνει η εκκρεμότητα σε Μάνδρα και Μάτι - Η ανάρτηση για τις τροπολογίες

Οκτώ χρόνια μετά το δράμα στη Μάνδρα και επτά από την τραγωδία στο Μάτι, η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει μια πολυετή εκκρεμότητα με μέτρα ουσιαστικής στήριξης, εξισώνοντας τη θεσμική φροντίδα προς τα θύματα με εκείνη των πληγέντων στα Τέμπη. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε ότι οι οικογένειες όσων χάθηκαν, καθώς και οι τραυματίες και εγκαυματίες, θα λαμβάνουν στο εξής ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ.

Η παρέμβαση αυτή ξεπερνά τα «εύκολα λόγια συμπαράστασης», όπως τονίζει ο ίδιος, και περιλαμβάνει τη διαγραφή όλων των οφειλών προς την Εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και τη θωράκιση των ήδη επιδικασμένων αποζημιώσεων. Επιπλέον, η πλήρης υγειονομική κάλυψη και η ψυχολογική υποστήριξη καθίστανται εφεξής υπόθεση του Κράτους. Η κίνηση σηματοδοτεί την αναγνώριση του «ελάχιστου χρέους» της Πολιτείας να ανακουφίζει τα τραύματα που άφησαν πίσω οι τραγωδίες.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα κοινωνικά δίκτυα έρχεται λίγες ώρες μετάτην δημοσιοποίηση των τροπολογιών που κατέθεσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αργά το βράδυ της Δευτέρας (8/12) στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τις «κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομιές και δωρεές προς το Δημόσιο» ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, το κράτος βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα ετών και προχωρά σε συγκεκριμένα μέτρα αποκατάστασης, ανακούφισης και θεσμικής προστασίας των πληγέντων.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Οκτώ χρόνια από το δράμα στη Μάνδρα και την τραγωδία στο Μάτι που ακολούθησε, οι πληγές δεν έχουν επουλωθεί. Ο αγώνας όσων επέζησαν τραυματισμένοι σωματικά και ψυχικά και ο πόνος όσων έχασαν αγαπημένους μαζί με τα σπίτια και τις ελπίδες τους, παρέμενε μια σιωπηλή υπενθύμιση ότι η Πολιτεία δεν έκανε όσα έπρεπε. Σήμερα η κυβέρνηση απαντά σε αυτήν την άδικη και πολυετή εκκρεμότητα. Όχι με εύκολα λόγια συμπαράστασης. Αλλά με πράξεις ουσιαστικής στήριξης. Παρέχοντας στα θύματα την ίδια θεσμική φροντίδα με εκείνη προς τους πληγέντες στο δυστύχημα των Τεμπών. Γιατί η αλληλεγγύη δεν πρέπει να γνωρίζει διακρίσεις. Έτσι, στο εξής, οι οικογένειες όσων χάθηκαν, οι τραυματίες και οι εγκαυματίες θα λαμβάνουν ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ. Θωρακίζονται, επίσης, οι αποζημιώσεις που τους έχουν επιδικαστεί. Χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις. Και διαγράφονται όλες οι οφειλές τους προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.Παράλληλα, η υγειονομική κάλυψη όπως και η ψυχολογική τους υποστήριξη γίνονται υπόθεση του Κράτους. Τίποτα, δυστυχώς, δεν μπορεί να αλλάξει όσα συνέβησαν. Η Πολιτεία, ωστόσο, ταυτόχρονα με την ανάταξη του Δημοσίου, οφείλει να ανακουφίζει, όσο γίνεται, και τα τραύματα που αφήνουν πίσω τέτοιες τραγωδίες.Ελάχιστο χρέος μας είναι διαρκώς να βοηθούμε και ποτέ να μην λησμονούμε.